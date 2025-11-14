Rodrygo à Chelsea, c'est validé

Rodrygo peine toujours à s'imposer sous les ordres de Xabi Alonso, ce qui pourrait le pousser à quitter le Bernabéu dès l'ouverture du mercato hivernal. Un départ avait déjà été évoqué cet été, mais toutes les parties avaient alors convenu qu'il resterait au Real Madrid pour le moment. Cependant, sa situation ne s'étant pas améliorée, un départ pourrait être de nouveau envisagé.

Ces dernières semaines, des rumeurs ont circulé concernant l'intérêt de Chelsea pour Rodrygo, bien que Fabrizio Romano (via CaughtOffside) ait démenti toute discussion entre le club londonien et l'international brésilien.

« Au Brésil, on a évoqué Chelsea comme une solution possible pour Rodrygo. Mais pour l'instant, les sources proches de Chelsea sont très claires : le club n'est pas en négociations avec Rodrygo, ni avec son entourage, ni avec le Real Madrid.»

Que devrait faire Rodrygo en janvier ?

Il est évident que Rodrygo est la doublure de Vinicius Junior au poste d'ailier gauche au Real Madrid, ce qui explique ses trois titularisations seulement depuis le début de la saison. S'il ambitionne une place de titulaire avec le Brésil lors de la Coupe du Monde l'été prochain, un départ en janvier serait judicieux et lui permettrait de gagner en visibilité auprès de Carlo Ancelotti.

Reste à savoir si Chelsea ou un autre club s'intéressera à Rodrygo durant le mercato hivernal. Le Real Madrid est peu susceptible d'accepter un départ en cours de saison, mais si le joueur insiste, le club madrilène pourrait être ouvert à un départ en janvier.