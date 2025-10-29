Mercato OM : une offre incroyable en vue pour Endrick

Tout semblait tracé pour Endrick, arrivé avec l’étiquette de prodige brésilien promis à un avenir doré. Pourtant, les mois passent et le jeune attaquant n’a toujours pas foulé la pelouse sous le maillot du Real Madrid cette saison. Aucune apparition en championnat, ni en Coupe, ni en Ligue des champions. Une situation frustrante pour un joueur habitué à briller dès qu’il touche un ballon.

Le problème vient de la hiérarchie offensive madrilène. Avec Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia déjà installés devant, Xabi Alonso ne semble pas disposé à accorder du temps de jeu à son jeune attaquant. Le coach privilégie la stabilité et la complémentarité entre ses titulaires, laissant le Brésilien dans l’ombre. Dans ces conditions, un départ temporaire apparaît comme la seule issue pour relancer sa progression.