Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Real Madrid CF-RCD Mallorca-La Liga EA SportsAFP
Patrick Tchanhoun

Mercato OM : une offre incroyable en vue pour Endrick

L’OM rêve d’un coup de maître. Le club phocéen vise Endrick, le joyau du Real Madrid, mais la bataille s’annonce féroce en Europe.

À l’approche du mercato hivernal, l’avenir d’Endrick occupe déjà toutes les discussions dans les couloirs du Real Madrid. Le jeune attaquant brésilien, longtemps présenté comme l’un des plus grands espoirs de sa génération, traverse une période délicate. Sans le moindre temps de jeu cette saison, il commence à s’impatienter. L’Olympique de Marseille espère profiter de cette situation pour tenter un pari audacieux : le récupérer en prêt. Mais pour attirer le joyau madrilène, les Phocéens devront affronter une rude concurrence et répondre aux exigences imposées par le club espagnol.

Ligue 1
Marseille crest
Marseille
OM
Toulouse crest
Toulouse
TFC
LaLiga
Girona crest
Girona
GIR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA