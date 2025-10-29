À l’approche du mercato hivernal, l’avenir d’Endrick occupe déjà toutes les discussions dans les couloirs du Real Madrid. Le jeune attaquant brésilien, longtemps présenté comme l’un des plus grands espoirs de sa génération, traverse une période délicate. Sans le moindre temps de jeu cette saison, il commence à s’impatienter. L’Olympique de Marseille espère profiter de cette situation pour tenter un pari audacieux : le récupérer en prêt. Mais pour attirer le joyau madrilène, les Phocéens devront affronter une rude concurrence et répondre aux exigences imposées par le club espagnol.
Mercato OM : une offre incroyable en vue pour Endrick
Endrick, un talent à l’arrêt à Madrid
Tout semblait tracé pour Endrick, arrivé avec l’étiquette de prodige brésilien promis à un avenir doré. Pourtant, les mois passent et le jeune attaquant n’a toujours pas foulé la pelouse sous le maillot du Real Madrid cette saison. Aucune apparition en championnat, ni en Coupe, ni en Ligue des champions. Une situation frustrante pour un joueur habitué à briller dès qu’il touche un ballon.
Le problème vient de la hiérarchie offensive madrilène. Avec Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia déjà installés devant, Xabi Alonso ne semble pas disposé à accorder du temps de jeu à son jeune attaquant. Le coach privilégie la stabilité et la complémentarité entre ses titulaires, laissant le Brésilien dans l’ombre. Dans ces conditions, un départ temporaire apparaît comme la seule issue pour relancer sa progression.
L’OM prêt à tenter le pari
L’Olympique de Marseille fait partie des rares clubs capables d’offrir à Endrick ce dont il a besoin : de la confiance, du temps de jeu et une vraie exposition médiatique. Le club phocéen, qui prépare une deuxième partie de saison chargée, souhaite renforcer son secteur offensif. Les dirigeants marseillais voient en lui un profil explosif et prometteur, capable d’apporter un vent de fraîcheur à l’attaque.
Marseille n’en est pas à son premier pari de ce genre. Le club avait déjà réussi à relancer Mason Greenwood après une période d’inactivité, prouvant qu’il sait accompagner les jeunes talents en quête de renaissance. Cette expérience renforce la crédibilité de l’OM auprès du Real Madrid, qui cherche avant tout une destination sérieuse pour son joyau.
Le Real Madrid fixe ses conditions
Selon les informations du site espagnol Fichajes, la Casa Blanca ne compte pas céder son joueur à n’importe quel prix. Pour autoriser le prêt d’Endrick, le Real Madrid réclamera 4,5 millions d’euros. Le contrat n’inclura aucune option d’achat. Le Brésilien devra impérativement revenir à Madrid à la fin de la saison.
Les dirigeants madrilènes exigent également que le joueur rejoigne un championnat de haut niveau, dans un club capable de lui garantir un temps de jeu conséquent. Ces critères limitent naturellement le nombre de prétendants, mais laissent encore l’OM dans la course, notamment grâce à sa participation en Ligue des champions.
Outre le club marseillais, plusieurs écuries européennes suivent attentivement le dossier. En Angleterre, Brentford et Manchester United surveillent la situation. En Allemagne, Stuttgart s’est aussi renseigné. La Juventus, en Italie, ainsi que la Real Sociedad, en Espagne, seraient également sur le coup. La bataille s’annonce donc acharnée.
Un dossier complexe mais prometteur
Pour Marseille, réussir à attirer Endrick serait un énorme coup sportif et médiatique. Le club renforcerait son attaque tout en prouvant son attractivité sur la scène européenne. Reste à convaincre le Real Madrid de confier son joyau à un projet jugé suffisamment solide.
La balle est désormais dans le camp des dirigeants olympiens. Le temps presse, le mercato approche et la planète football retient son souffle. Endrick, lui, attend le feu vert pour enfin retrouver le terrain et relancer une carrière qui ne demande qu’à décoller.