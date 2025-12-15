Mercato PSG : comment Bradley Barcola ne facilite pas la tâche à ses dirigeants ?

Sous contrat jusqu’en 2028, Bradley Barcola occupe une place singulière à Paris. Important sportivement, courtisé ailleurs, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais freine pourtant les discussions. Une situation qui interroge.
Barcola, un atout installé à Paris
Arrivé il y a deux ans et demi, Bradley Barcola a vite pris ses marques au Paris Saint-Germain. Trente et un buts inscrits depuis son arrivée témoignent d’une adaptation rapide et d’une progression constante. Même lorsque la concurrence s’intensifie, l’ancien Lyonnais conserve une vraie cote en interne.
La fin de saison 2024-2025 l’a vu débuter plus souvent sur le banc. La forme étincelante de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé a redistribué les cartes. Pourtant, Luis Enrique continue de compter sur son ailier, apprécié pour sa vitesse, sa capacité à éliminer et sa polyvalence offensive.
Le PSG veut verrouiller son numéro 29
Du côté des dirigeants parisiens, la position reste claire. Le club souhaite prolonger Bradley Barcola bien au-delà de juin 2028. Une offre de revalorisation salariale conséquente se trouve sur la table, avec l’idée d’installer le joueur parmi les éléments les mieux rémunérés de l’effectif.
Paris voit en lui un investissement sportif et patrimonial. À 23 ans, l’international français incarne l’avenir, tout en apportant déjà un rendement immédiat. Malgré cette volonté affichée, les discussions n’avancent pas. Aucun terrain d’entente n’émerge pour l’instant.
Les cadors européens à l’affût
Selon les informations de Média Foot, ce blocage ne doit rien au hasard. Bradley Barcola attire de très grands noms du football européen. Deux clubs en particulier se montrent insistants : le Bayern Munich et Liverpool.
Déjà intéressés l’été dernier, les deux géants ont décidé de revenir à la charge avec l’objectif de frapper à l’été 2026. À cette échéance, Barcola n’aurait plus que deux ans de contrat, une situation toujours délicate pour un club vendeur. Ces intérêts font « très envie » au joueur, qui réfléchit sérieusement à la suite de sa trajectoire.
Manchester City en embuscade
Un autre prétendant surveille le dossier : Manchester City. Le club de Pep Guardiola suit l’évolution de l’ailier français, sans toutefois disposer du même pouvoir de séduction que le Bayern ou Liverpool aux yeux du joueur.
Le projet sportif, le rôle promis et la place dans la hiérarchie offensive restent des éléments centraux dans la réflexion de Barcola. Pour l’instant, City part d’un peu plus loin, même si rien ne semble totalement figé.
Un dilemme stratégique pour Paris
Le PSG se retrouve face à un choix délicat. Convaincre Barcola de s’inscrire sur la durée ou anticiper un possible départ. L’hypothèse d’une vente dès l’été prochain n’est plus totalement exclue si le flou persiste.
À 23 ans, Bradley Barcola sait que le moment compte. Rester à Paris, où la concurrence explose, ou tenter l’aventure dans un autre grand club européen. Son hésitation complique la tâche des dirigeants, désormais suspendus à une décision qui pèsera lourd sur le prochain mercato.