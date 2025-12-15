Mercato PSG : comment Bradley Barcola ne facilite pas la tâche à ses dirigeants ?

Du côté des dirigeants parisiens, la position reste claire. Le club souhaite prolonger Bradley Barcola bien au-delà de juin 2028. Une offre de revalorisation salariale conséquente se trouve sur la table, avec l’idée d’installer le joueur parmi les éléments les mieux rémunérés de l’effectif.

Paris voit en lui un investissement sportif et patrimonial. À 23 ans, l’international français incarne l’avenir, tout en apportant déjà un rendement immédiat. Malgré cette volonté affichée, les discussions n’avancent pas. Aucun terrain d’entente n’émerge pour l’instant.