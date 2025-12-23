PSG, terrible nouvelle pour Quentin Ndjantou

Le coup d’arrêt s’est produit samedi soir lors du 32e de finale de Coupe de France face à Vendée Fontenay (0-4). Aligné au milieu de terrain, Quentin Ndjantou a ressenti une gêne aux ischio-jambiers à la demi-heure de jeu. Visiblement diminué dans ses déplacements et son volume de jeu, Quentin Ndjantou a tenté de poursuivre avant de céder sa place à la pause, remplacé par Mathis Jangeal. Dans la foulée, le PSG avait communiqué avec prudence, évoquant la nécessité d’examens médicaux complémentaires.

Ces examens ont livré un verdict nettement plus préoccupant. Selon les informations révélées par Le Parisien, Quentin Ndjantou souffre d’une lésion musculaire de grade 3 aux ischio-jambiers. Une blessure lourde, qui impose une immobilisation et une rééducation strictes, incompatibles avec un retour rapide à la compétition.