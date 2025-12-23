La dynamique était positive, presque linéaire, pour un jeune joueur en train de se faire une place dans la rotation parisienne. Mais le football de haut niveau rappelle parfois sa brutalité. En l’espace d’une rencontre, l’enthousiasme peut céder la place à l’incertitude. Au Paris Saint-Germain, la montée en puissance de Quentin Ndjantou a été stoppée net, laissant planer un sérieux doute sur la suite immédiate de sa saison.
PSG, terrible nouvelle pour Quentin Ndjantou
La tuile pour Quentin Ndjantou après la Coupe de France
Le coup d’arrêt s’est produit samedi soir lors du 32e de finale de Coupe de France face à Vendée Fontenay (0-4). Aligné au milieu de terrain, Quentin Ndjantou a ressenti une gêne aux ischio-jambiers à la demi-heure de jeu. Visiblement diminué dans ses déplacements et son volume de jeu, Quentin Ndjantou a tenté de poursuivre avant de céder sa place à la pause, remplacé par Mathis Jangeal. Dans la foulée, le PSG avait communiqué avec prudence, évoquant la nécessité d’examens médicaux complémentaires.
Ces examens ont livré un verdict nettement plus préoccupant. Selon les informations révélées par Le Parisien, Quentin Ndjantou souffre d’une lésion musculaire de grade 3 aux ischio-jambiers. Une blessure lourde, qui impose une immobilisation et une rééducation strictes, incompatibles avec un retour rapide à la compétition.
Quentin Ndjantou forfait six à huit semaines avec le PSG
Cette blessure devrait contraindre Quentin Ndjantou à une absence estimée entre six et huit semaines. Dans le meilleur des cas, le jeune milieu polyvalent ne pourra espérer un retour qu’au cours du mois de février, selon le média régional. Une donnée qui bouleverse les plans du PSG, alors que Luis Enrique avait commencé à intégrer progressivement Quentin Ndjantou dans sa rotation, profitant de sa polyvalence et de sa maturité précoce.
Pour Quentin Ndjantou, cette indisponibilité tombe au pire moment. Révélation discrète de la première partie de saison, il avait marqué les esprits en inscrivant son premier but professionnel à Metz le 13 décembre (2-3). Désormais éloigné des terrains, Quentin Ndjantou va devoir se concentrer sur sa récupération afin de revenir pleinement opérationnel. Le PSG, de son côté, espère pouvoir compter à nouveau sur Quentin Ndjantou dès la seconde partie de saison, à condition que sa convalescence se déroule sans rechute.