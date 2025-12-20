Tension au PSG : Luis Enrique et Ousmane Dembélé partent au clash

Bertrand Latour a résumé ce malaise sans détour : « Il y a un problème entre le staff, le club, et le Ballon d’Or. Parce que le staff considère qu’il n’est pas prêt pour débuter un match, raison pour laquelle il n’en a débuté aucun depuis sa blessure contre le Bayern Munich, même s’il y a eu sa maladie, qui l’a privé notamment du match contre Bilbao. Le staff pense qu’il ne peut pas débuter, le joueur, lui, qui pense qu’au contraire, il a besoin de débuter des matchs, pour enchainer, pour gagner du rythme et devenir performant. Tout cela crée des tiraillements au sein du club. Il a eu des discussions entre le joueur, le clan du joueur et notamment, les dirigeants, pour évoquer ce problème ».

Au PSG, la gestion des ego reste un exercice délicat. Quand le Ballon d’Or doute et que l’entraîneur campe sur ses positions, la moindre étincelle peut embraser l’atmosphère. Luis Enrique devra trancher. Rapidement.