Ballon d’Or, trophées collectifs, reconnaissance mondiale : Ousmane Dembélé vit une année hors normes sur le plan symbolique. Mais au PSG, derrière les sourires officiels, une crispation commence à se faire sentir entre l’ailier français et son entraîneur Luis Enrique.
Tension au PSG : Luis Enrique et Ousmane Dembélé partent au clash
Une saison dorée… mais un présent frustrant
Sur l’année civile, Ousmane Dembélé a touché le sommet. Avec le Paris Saint-Germain, il a presque tout raflé. Individuellement, il a frappé encore plus fort en décrochant le Ballon d’or en septembre, avant d’ajouter le prix FIFA The Best, remis mardi soir à Doha. Peu de joueurs peuvent afficher un tel palmarès sur une période aussi courte.
Pourtant, sportivement, le début de saison actuelle raconte une autre histoire. Moins fluide. Plus hachée. Entre pépins physiques et gestion prudente de son retour, le champion du monde 2018 peine à retrouver sa place dans le onze parisien.
Luis Enrique temporise, Dembélé s’impatiente
Depuis son retour à la compétition, Luis Enrique ménage son attaquant. Trop, au goût du principal intéressé. Dembélé enchaîne les entrées en jeu sans jamais débuter une rencontre. Une situation qui commence à peser.
Contre Flamengo, encore, il a dû se contenter de quelques minutes. Son entrée n’a pas rassuré. Manque de justesse, occasions ratées, et ce penalty manqué lors de la séance de tirs au but. Des images rares pour un joueur qui avait habitué Paris à la différence dans les grands moments.
Selon Bertrand Latour, cette baisse de rendement ne relèverait pas uniquement du terrain.
Un désaccord profond avec le staff
Présent sur le plateau du Late Football Club, le journaliste de Canal+ a levé le voile sur une situation bien plus tendue qu’il n’y paraît. Dembélé et le staff parisien ne partageraient pas la même lecture de son état physique.
Le discours interne se veut clair côté encadrement : le joueur ne serait pas encore prêt pour débuter une rencontre. Une prudence renforcée depuis sa blessure contre le Bayern Munich (défaite 1-2), sans oublier sa maladie qui l’a privé du déplacement à Bilbao.
Problème : Dembélé, lui, pense exactement l’inverse.
Le besoin de jouer pour redevenir décisif
Dans l’esprit du Ballon d’Or, une seule solution existe pour retrouver son niveau : enchaîner. Débuter. Accumuler les minutes. Gagner du rythme. À l’entraînement, l’ancien Barcelonais répondrait à toutes les attentes. Ce qui rend son absence du onze encore plus difficile à comprendre pour lui.
Cette frustration aurait déjà débordé du cadre sportif. Des échanges ont eu lieu entre le clan du joueur et la direction du club afin d’aborder ce sujet sensible. L’inquiétude porte autant sur la forme du joueur que sur l’impact de cette situation dans le vestiaire.
Une situation exposée publiquement
Bertrand Latour a résumé ce malaise sans détour : « Il y a un problème entre le staff, le club, et le Ballon d’Or. Parce que le staff considère qu’il n’est pas prêt pour débuter un match, raison pour laquelle il n’en a débuté aucun depuis sa blessure contre le Bayern Munich, même s’il y a eu sa maladie, qui l’a privé notamment du match contre Bilbao. Le staff pense qu’il ne peut pas débuter, le joueur, lui, qui pense qu’au contraire, il a besoin de débuter des matchs, pour enchainer, pour gagner du rythme et devenir performant. Tout cela crée des tiraillements au sein du club. Il a eu des discussions entre le joueur, le clan du joueur et notamment, les dirigeants, pour évoquer ce problème ».
Au PSG, la gestion des ego reste un exercice délicat. Quand le Ballon d’Or doute et que l’entraîneur campe sur ses positions, la moindre étincelle peut embraser l’atmosphère. Luis Enrique devra trancher. Rapidement.