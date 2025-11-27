PSG : Quentin Ndjantou, le "gamin" qui fascine et intrigue le vestiaire parisien

On pensait connaître les intentions de Luis Enrique pour ce choc de Ligue des champions, mais le coach parisien a encore brouillé les pistes en lançant Quentin Ndjantou dans le grand bain face à Tottenham. Dix-huit ans, zéro référence au plus haut niveau européen, une pression énorme sur les épaules… et pourtant, le jeune attaquant a traversé cette soirée comme si elle ne lui faisait pas peur. En 90 minutes, il a attiré les regards, provoqué de vraies réactions dans le vestiaire et forcé plusieurs cadres à lui rendre hommage.
Une première européenne qui change tout pour le jeune attaquant
Aligné en pointe pour affronter Tottenham, Ndjantou n’a pas marqué. Ce détail pourrait suffire pour résumer la soirée d’un jeune joueur propulsé d’un coup dans un match où chaque ballon brûle. Sauf que son influence n’a rien d’anecdotique. Il a tenu son poste avec une aisance étonnante, proposé des solutions, remué l’axe adverse et offert une passe décisive précieuse à Vitinha, un geste simple mais juste, au cœur d’un match qui n’accordait aucun répit.
Le score final, 5-3, ne raconte pas tout. La manière dont le gamin a occupé l’espace, comment il a dialogué avec ses milieux ou la façon dont il a refusé de disparaître face à l’intensité anglaise, voilà ce qui a marqué les joueurs autour de lui. Ce qui a frappé aussi, c’est son calme. Peu de jeunes entrent en Ligue des champions avec une telle attitude. Certains se crispent. D’autres s’effacent. Lui a joué.
Marquinhos séduit par l’audace du “titi”
Le premier à saluer sa performance, c’est Marquinhos. Avec ses 500 matchs sous le maillot parisien, le capitaine parle rarement à la légère. Son témoignage a renforcé l’aura de Ndjantou dans le vestiaire.
« Il a fait un très bon match. Il a fait ce que le coach voulait. Il a essayé de trouver les espaces libres entre les lignes. Il a fait un très bon match pour un gamin qui commence la saison avec nous et qui n’a pas encore beaucoup de matchs avec nous », a reconnu le Brésilien.
Ses mots disent tout : influence, application, tempérament. Mais Marquinhos est allé encore plus loin en évoquant la portée symbolique de cette soirée. L’ADN parisien a longtemps nourri des débats, entre formation et recrutement massif. Cette prestation donne des arguments à ceux qui défendent l’idée d’un PSG nourri de talents locaux.
« Il commence dans un match de Ligue des champions et a montré beaucoup de personnalité. Je suis vraiment fier que notre centre de formation commence vraiment à donner des résultats comme ça. Je pense que c’est un joueur extraordinaire et on sera à côté de lui pour qu’il puisse grandir tranquillement. Il est encore jeune et il doit savoir que beaucoup de choses vont se passer dans sa vie comme cela s’est passé avec Senny Mayulu, avec Ibrahim Mbaye et d’autres aussi », a poursuivi le défenseur.
Avant de conclure, avec une forme de certitude : « Il faut qu’il continue à travailler tranquillement parce qu’il va faire beaucoup de beaux matchs ici à Paris ».
Luis Enrique totalement conquis : “une vraie recrue”
Mais celui qui a offert les mots les plus forts, c’est bien Luis Enrique. L’Espagnol n’a pas seulement validé la prestation de son jeune attaquant, il l’a décrite comme un cadeau inattendu pour son effectif.
« Pour être honnête, je pense qu’il a été sensationnel! Parce qu’il a la capacité d’avoir le ballon, de jouer comme numéro 9. Et en même temps il peut donner de la continuité. Il a beaucoup de mobilité, il a joué partout, il a montré sa personnalité et je suis très content. C’était une vraie recrue, c’est une vraie recrue et on n’a pas besoin d’aller au mercato pour recruter un joueur comme Quentin Ndjantou. Je suis très content. Il peut jouer partout et j’aime cette manière de jouer au football sans aucune peur. Sensationnel et c’est une grande recrue. On est en avance sur les autres équipes parce qu’on a déjà signé notre premier joueur ».
Ses propos ont fait réagir. Lorsque l’entraîneur du PSG parle ainsi d’un joueur issu du centre de formation, c’est rarement anodin. Cela révèle deux choses : une confiance énorme et un message destiné à tout l’effectif. Personne n’est assuré d’une place. Et les jeunes peuvent bousculer le plan établi.