PSG : Quentin Ndjantou, le "gamin" qui fascine et intrigue le vestiaire parisien

Le premier à saluer sa performance, c’est Marquinhos. Avec ses 500 matchs sous le maillot parisien, le capitaine parle rarement à la légère. Son témoignage a renforcé l’aura de Ndjantou dans le vestiaire.

« Il a fait un très bon match. Il a fait ce que le coach voulait. Il a essayé de trouver les espaces libres entre les lignes. Il a fait un très bon match pour un gamin qui commence la saison avec nous et qui n’a pas encore beaucoup de matchs avec nous », a reconnu le Brésilien.

Ses mots disent tout : influence, application, tempérament. Mais Marquinhos est allé encore plus loin en évoquant la portée symbolique de cette soirée. L’ADN parisien a longtemps nourri des débats, entre formation et recrutement massif. Cette prestation donne des arguments à ceux qui défendent l’idée d’un PSG nourri de talents locaux.

« Il commence dans un match de Ligue des champions et a montré beaucoup de personnalité. Je suis vraiment fier que notre centre de formation commence vraiment à donner des résultats comme ça. Je pense que c’est un joueur extraordinaire et on sera à côté de lui pour qu’il puisse grandir tranquillement. Il est encore jeune et il doit savoir que beaucoup de choses vont se passer dans sa vie comme cela s’est passé avec Senny Mayulu, avec Ibrahim Mbaye et d’autres aussi », a poursuivi le défenseur.

Avant de conclure, avec une forme de certitude : « Il faut qu’il continue à travailler tranquillement parce qu’il va faire beaucoup de beaux matchs ici à Paris ».