À l’approche du mercato hivernal, le Paris Saint-Germain affiche une posture mesurée. Loin des révolutions de vestiaire, le club de la capitale préfère gérer avec précision quelques dossiers ciblés, entre stabilité sportive et anticipation.
Mercato : le PSG identifie six profils pour cet hiver
Un mercato sous contrôle à Paris
Le PSG aborde la fenêtre hivernale sans intention de chambouler son effectif. Luis Enrique apprécie l’équilibre trouvé depuis le début de saison et souhaite avant tout préserver cette cohérence. En coulisses, la ligne directrice reste claire : pas de recrutement massif, encore moins d’achats précipités.
Toute arrivée potentielle dépendra d’un départ préalable. La direction sportive souhaite éviter tout embouteillage dans le vestiaire et insiste sur une gestion raisonnée de l’effectif. Paris reste donc en veille, prêt à saisir une opportunité, mais uniquement si le contexte s’y prête.
Six profils déjà identifiés
Malgré cette prudence affichée, plusieurs noms circulent déjà en interne. Selon les informations rapportées par PSG Inside-Actus, six joueurs figurent sur les tablettes parisiennes. Il s’agit notamment de Rodrigo Mora (FC Porto), Maghnes Akliouche (AS Monaco), Ayyoub Bouaddi (LOSC), Manu Koné (AS Rome), Andrey Santos (Chelsea) et Gilberto Mora (Club Tijuana).
Cette short-list reflète une volonté nette : miser sur des profils jeunes, techniques et capables d’évoluer dans un environnement exigeant. Aucun attaquant ne figure parmi ces pistes, preuve de la confiance accordée au secteur offensif actuel. En revanche, un renfort défensif reste envisageable si Lucas Beraldo venait à revoir ses plans et à s’interroger davantage sur son avenir à Paris.
Konstantinos Karetsas, la piste qui intrigue
En parallèle, un autre nom attire l’attention. D’après TuttoMercatoWeb, le PSG suit de près Konstantinos Karetsas, jeune international grec de 18 ans qui évolue au KRC Genk. Le milieu de terrain s’impose comme l’une des révélations de la première partie de saison en Jupiler Pro League.
En dix-sept apparitions, Karetsas totalise déjà six offrandes, preuve de son influence dans le jeu et de sa capacité à peser dans l’animation offensive. Sa maturité technique et sa lecture du jeu impressionnent bien au-delà de la Belgique.
Une stratégie assumée sur le long terme
L’intérêt parisien pour Karetsas s’inscrit dans une logique cohérente. Le PSG cherche à sécuriser des talents à fort potentiel, capables de progresser sans pression excessive. Le dossier reste complexe, mais Paris avance avec méthode.
Cet hiver, le PSG pourrait donc surprendre sans se trahir. Peu de bruit, mais des idées bien précises.