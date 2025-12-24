Mercato : le PSG identifie six profils pour cet hiver

Le PSG aborde la fenêtre hivernale sans intention de chambouler son effectif. Luis Enrique apprécie l’équilibre trouvé depuis le début de saison et souhaite avant tout préserver cette cohérence. En coulisses, la ligne directrice reste claire : pas de recrutement massif, encore moins d’achats précipités.

Toute arrivée potentielle dépendra d’un départ préalable. La direction sportive souhaite éviter tout embouteillage dans le vestiaire et insiste sur une gestion raisonnée de l’effectif. Paris reste donc en veille, prêt à saisir une opportunité, mais uniquement si le contexte s’y prête.