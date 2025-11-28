Mercato, le PSG verrouille Willian Pacho

Selon les informations de L’Équipe, Willian Pacho et le Paris Saint-Germain ont trouvé un terrain d’entente pour une prolongation de contrat qui portera l’engagement du joueur jusqu’en juin 2030. Cette issue, travaillée en coulisses depuis plusieurs semaines, marque une étape déterminante dans la volonté du PSG de s’inscrire dans un cycle de continuité avec des profils défensifs fiables. Willian Pacho, déjà devenu un élément structurant de la ligne arrière, valide ainsi la confiance mutuelle bâtie depuis son arrivée à Paris.

L’Équatorien de 24 ans doit parapher ce nouveau bail “dans les prochaines semaines”, selon le journaliste Loïc Tanzi. Cette précision confirme que Willian Pacho figure parmi les dossiers prioritaires du club, qui s’attache à verrouiller un joueur régulièrement sollicité en Europe. Paris avance avec prudence, mais détermination afin de finaliser chaque étape administrative avant d’officialiser la prolongation du défenseur.