Manchester United propose une star contre Bradley Barcola, le PSG répond cash

Selon diverses sources britanniques et espagnoles, Manchester United s’appuie sur deux éléments pour tenter de convaincre Paris : la valeur de Rashford et l’appréciation que Luis Campos et Luis Enrique auraient pour l’ailier anglais, actuellement en prêt au FC Barcelone. Sur le papier, l’opération peut sembler cohérente. Mais en réalité, elle n’a aucune chance d’aboutir.

Le site Fichajes explique en effet que les dirigeants du PSG ne veulent pas entendre parler d’un départ de Bradley Barcola. Il y a un an déjà, ils avaient repoussé les avances du FC Barcelone, une position qu’ils n’ont jamais envisagé de changer. Le club considère l’international français comme une pièce essentielle pour son projet à long terme.

Paris n’exclut pas l’idée de s’intéresser à Rashford, mais certainement pas dans une formule qui impliquerait Barcola. Tout échange est donc hors de question, peu importe les conditions. Les dirigeants planchent même sur une prolongation assortie d’une revalorisation conséquente pour consolider l’avenir de l’ailier.