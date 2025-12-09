La prochaine fenêtre estivale s’annonce déjà électrique pour le Paris Saint-Germain. Bradley Barcola, régulièrement cité parmi les jeunes talents les plus prometteurs du continent, attire encore une fois des regards insistants. Et cette fois, c’est Manchester United qui se positionne avec une proposition qui surprend autant qu’elle interpelle. Pourtant, malgré un intérêt fort du club anglais, Paris maintient une ligne claire : son ailier ne bougera pas.
Manchester United propose une star contre Bradley Barcola, le PSG répond cash
- Getty Images Sport
Manchester United cible Barcola et tente un coup audacieux
Depuis plusieurs mois, Bradley Barcola suscite un véritable engouement en Europe. Sa capacité à attaquer les espaces, son aisance balle au pied et ses décisions dans les trente derniers mètres séduisent les recruteurs. L’été dernier, le Bayern Munich s’était rapproché du PSG pour tenter un mouvement, mais le club parisien s’était montré intraitable. Le géant bavarois avait alors réorienté son mercato vers Luis Diaz.
Désormais, un autre poids lourd entre dans la course. Manchester United veut frapper fort et profite d’un contexte où l’équipe cherche à renouveler sa ligne offensive. Le club souhaite s’offrir Barcola sans se retrouver avec une facture trop lourde, et pour cela, les dirigeants anglais aimeraient inclure Marcus Rashford dans la négociation. Une idée stratégique qui leur permettrait de limiter la dépense, tout en proposant un joueur que Paris surveille depuis plusieurs années.
- AFP
Une offre bien construite… mais refusée immédiatement par Paris
Selon diverses sources britanniques et espagnoles, Manchester United s’appuie sur deux éléments pour tenter de convaincre Paris : la valeur de Rashford et l’appréciation que Luis Campos et Luis Enrique auraient pour l’ailier anglais, actuellement en prêt au FC Barcelone. Sur le papier, l’opération peut sembler cohérente. Mais en réalité, elle n’a aucune chance d’aboutir.
Le site Fichajes explique en effet que les dirigeants du PSG ne veulent pas entendre parler d’un départ de Bradley Barcola. Il y a un an déjà, ils avaient repoussé les avances du FC Barcelone, une position qu’ils n’ont jamais envisagé de changer. Le club considère l’international français comme une pièce essentielle pour son projet à long terme.
Paris n’exclut pas l’idée de s’intéresser à Rashford, mais certainement pas dans une formule qui impliquerait Barcola. Tout échange est donc hors de question, peu importe les conditions. Les dirigeants planchent même sur une prolongation assortie d’une revalorisation conséquente pour consolider l’avenir de l’ailier.
- AFP
Le PSG ferme la porte jusqu’en 2026
Sauf retournement monumental, Manchester United devra renoncer à son ambition pour l’été 2026. Le PSG verrouille sa position et entend continuer à construire autour de Barcola, convaincu que son potentiel et sa marge de progression serviront le club pendant plusieurs saisons. Les Red Devils, eux, devront revoir leurs plans et chercher une autre piste pour renforcer leur attaque.