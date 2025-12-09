Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LENSAFP
Patrick Tchanhoun

Manchester United propose une star contre Bradley Barcola, le PSG répond cash

Le géant anglais tente un échange étonnant pour Bradley Barcola, mais Paris ne flanche pas devant cette offre inattendue.

La prochaine fenêtre estivale s’annonce déjà électrique pour le Paris Saint-Germain. Bradley Barcola, régulièrement cité parmi les jeunes talents les plus prometteurs du continent, attire encore une fois des regards insistants. Et cette fois, c’est Manchester United qui se positionne avec une proposition qui surprend autant qu’elle interpelle. Pourtant, malgré un intérêt fort du club anglais, Paris maintient une ligne claire : son ailier ne bougera pas.

Ligue des Champions
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
0