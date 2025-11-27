Mercato OM : Arthur Vermeeren définitivement racheté, c’est confirmé

Arrivé discrètement l’été dernier dans un effectif profondément remanié, Arthur Vermeeren ne figurait pas parmi les premières armes de Roberto De Zerbi. Le technicien italien a choisi d’y aller étape par étape, lui laissant du temps pour digérer le changement d’environnement et comprendre les attentes tactiques d’une équipe en reconstruction. Pendant les premiers mois, le jeune milieu a donc pris son mal en patience, sans s’agacer, tout en cherchant à gagner la confiance de son entraîneur.

Les choses ont commencé à basculer dès l’automne. Match après match, Vermeeren a montré une vraie capacité à répondre aux exigences du très haut niveau : interventions propres, orientation rapide du jeu, lectures intelligentes, énergie constante dans les phases défensives sans tomber dans la précipitation. Mardi soir, lors de la réception de Newcastle (victoire 2-1) en Ligue des champions, il a livré l’une de ses prestations les plus abouties.

Dans un match où l’OM devait absolument exister dans les duels et dans la gestion des espaces, il a comblé les trous laissés par ses partenaires et distribué des ballons qui ont permis à l’équipe d’avancer. Une performance qui a frappé les observateurs… mais surtout la direction marseillaise.