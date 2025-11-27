Olympique de Marseille v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
Patrick Tchanhoun

Mercato OM : Arthur Vermeeren définitivement racheté, c’est confirmé

Son match face à Newcastle a tout changé : l’OM s’active en coulisse et le futur d’Arthur Vermeeren prend une tournure inattendue.

Le dossier Arthur Vermeeren, longtemps resté en retrait derrière d’autres priorités du club, vient de basculer. En quelques semaines, le jeune Belge s’est imposé comme une pièce essentielle du milieu marseillais, au point de pousser la direction olympienne à revoir son agenda pour sceller son avenir. Sa prestation remarquée contre Newcastle en Ligue des champions a accéléré toutes les discussions, et l’OM n’a désormais plus l’intention de laisser filer un joueur dont la montée en puissance impressionne le staff comme les supporters.

