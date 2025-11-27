Le dossier Arthur Vermeeren, longtemps resté en retrait derrière d’autres priorités du club, vient de basculer. En quelques semaines, le jeune Belge s’est imposé comme une pièce essentielle du milieu marseillais, au point de pousser la direction olympienne à revoir son agenda pour sceller son avenir. Sa prestation remarquée contre Newcastle en Ligue des champions a accéléré toutes les discussions, et l’OM n’a désormais plus l’intention de laisser filer un joueur dont la montée en puissance impressionne le staff comme les supporters.
Mercato OM : Arthur Vermeeren définitivement racheté, c’est confirmé
- Getty Images Sport
Un prêt devenu une priorité absolue
Arrivé discrètement l’été dernier dans un effectif profondément remanié, Arthur Vermeeren ne figurait pas parmi les premières armes de Roberto De Zerbi. Le technicien italien a choisi d’y aller étape par étape, lui laissant du temps pour digérer le changement d’environnement et comprendre les attentes tactiques d’une équipe en reconstruction. Pendant les premiers mois, le jeune milieu a donc pris son mal en patience, sans s’agacer, tout en cherchant à gagner la confiance de son entraîneur.
Les choses ont commencé à basculer dès l’automne. Match après match, Vermeeren a montré une vraie capacité à répondre aux exigences du très haut niveau : interventions propres, orientation rapide du jeu, lectures intelligentes, énergie constante dans les phases défensives sans tomber dans la précipitation. Mardi soir, lors de la réception de Newcastle (victoire 2-1) en Ligue des champions, il a livré l’une de ses prestations les plus abouties.
Dans un match où l’OM devait absolument exister dans les duels et dans la gestion des espaces, il a comblé les trous laissés par ses partenaires et distribué des ballons qui ont permis à l’équipe d’avancer. Une performance qui a frappé les observateurs… mais surtout la direction marseillaise.
- AFP
L’OM prêt à lever l’option à 20 millions d’euros
Selon les informations venues d’Italie, notamment relayées par Tuttomercato Web, il ne fait plus aucun doute que les dirigeants olympiens comptent verrouiller l’avenir du joueur. Prêté par le RB Leipzig avec une option d’achat fixée à 20 millions d’euros, Vermeeren pourrait ainsi devenir la première recrue officielle de l’OM pour l’exercice 2026-2027.
Le média transalpin ne laisse planer aucun suspense : « Déjà adulé par les supporters, il devra confirmer ses performances. Mais à ce niveau, il semble évident que Vermeeren deviendra rapidement un titulaire indiscutable à l’OM et que Longoria lèvera l’option d’achat à 20 millions d’euros pour le recruter définitivement ».
À seulement 20 ans, le joueur formé à l’Atlético de Madrid représente un profil rare : discipliné, fiable, constant et capable de progresser encore. Autant dire que les dirigeants marseillais ont parfaitement conscience du potentiel qu’ils ont entre les mains.
- AFP
Le cas Matt O’Riley, une situation bien différente
Si le dossier Vermeeren semble bouclé dans les têtes marseillaises, celui de Matt O’Riley demande encore réflexion. Le Danois, lui aussi prêté sans option d’achat, avait débuté la saison avec un rôle important, avant de glisser sur le banc. Medhi Benatia et Pablo Longoria veulent éviter toute précipitation et ne comptent pas reproduire la même démarche sans garanties sportives solides.