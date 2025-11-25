L’Olympique de Marseille recevait, mardi soir, Newcastle United à l’occasion de la cinquième journée de Ligue des Champions. Un choc qui aura vu les Phocéens sortir les crocs pour prendre le dessus sur les Magpies et remonter au classement de la compétition.
Aubameyang voit double, l’OM renverse Newcastle (2-1)
- AFP
L’OM surpris d’entrée par Newcastle
Il y a un OM en Ligue 1 et un autre en Ligue des Champions cette saison. Face à Newcastle, l’Olympique de Marseille aura manqué de justesse dans les deux surfaces, notamment lors de la première mi-temps. Dès la 6e minute de jeu, les Magpies profitaient d’un laxisme de la défense olympienne pour ouvrir le score sur une frappe d’Harvey Barnes (0-1). Si ce but réveillait rapidement l’OM, les Marseillais faisaient preuve d’un manque de réalisme criard dans la surface adverse. C’est d’abord Nick Pope qui s’érigeait en muraille dans les cages de Newcastle pour repousser les tentatives de Pierre-Emerick Aubameyang à la 18e et à la 19e.
Les hommes de Roberto De Zerbi monopolisaient ensuite le ballon et obligeaient les Anglais à procéder en contre-attaque. Une option qui aurait pu être payante pour Newcastle si Geronimo Rulli ne s’était pas interposé devant Joe Willock (30e). Aubameyang (38e) et les siens tentaient de revenir au score avant la pause, mais butaient sur la défense de Newcastle. Mais l’histoire sera toute autre en deuxième partie.
- AFP
Aubameyang enflamme le Vélodrome
Moins réaliste en première mi-temps, l’OM se montrait plus clinique au retour des vestiaires et allait renverser le score en espace de quatre minutes. Trouvé en profondeur par Darryl Bakola, Aubameyang devançait la sortie de Nick Pope et envoyait le ballon au fond des filets (1-1, 46e). Si un nouveau but d’Harvey Barnes était refusé pour hors-jeu entre-temps (48e), Aubameyang, lui, était en bonne position pour planter son doublé.
Sur un centre de Timothy Weah, le Gabonais surgissait devant Fabian Schar pour couper la trajectoire du ballon et tromper Pope pour la deuxième fois de la soirée (2-1, 50e). Les Olympiens prenaient confiance et enchainaient les offensives sur les buts des Magpies.
- Getty Images Sport
Newcastle pousse, Marseille fait le dos rond
Bien que privé du ballon, Newcastle profitait de chaque espace laissée par l’OM pour se projeter vers l’avant. Mais la défense marseillaise veillait au grain et ne laissait rien passer. Une défense rassurée notamment par son gardien Geronimo Rulli qui était encore sur la trajectoire pour détourner une frappe d’Anthony Elanga (78e).
Les poulains d’Eddie Howe insistaient dans les dernières minutes pour recoller au score, mais rien n’y fit. L’OM conservait son avantage jusqu’au coup de sifflet final et validait ainsi sa deuxième victoire de la saison en Ligue des Champions. Un succès qui permet à l’Olympique de Marseille (6 pts) de remonter à la 19e place tandis que Newcastle (8e, 9 pts) n’a plus qu’un pas hors du top 8.