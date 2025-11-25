Aubameyang voit double, l’OM renverse Newcastle (2-1)

Il y a un OM en Ligue 1 et un autre en Ligue des Champions cette saison. Face à Newcastle, l’Olympique de Marseille aura manqué de justesse dans les deux surfaces, notamment lors de la première mi-temps. Dès la 6e minute de jeu, les Magpies profitaient d’un laxisme de la défense olympienne pour ouvrir le score sur une frappe d’Harvey Barnes (0-1). Si ce but réveillait rapidement l’OM, les Marseillais faisaient preuve d’un manque de réalisme criard dans la surface adverse. C’est d’abord Nick Pope qui s’érigeait en muraille dans les cages de Newcastle pour repousser les tentatives de Pierre-Emerick Aubameyang à la 18e et à la 19e.

Les hommes de Roberto De Zerbi monopolisaient ensuite le ballon et obligeaient les Anglais à procéder en contre-attaque. Une option qui aurait pu être payante pour Newcastle si Geronimo Rulli ne s’était pas interposé devant Joe Willock (30e). Aubameyang (38e) et les siens tentaient de revenir au score avant la pause, mais butaient sur la défense de Newcastle. Mais l’histoire sera toute autre en deuxième partie.