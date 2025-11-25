L’Olympique de Marseille avance à pas rapides sur un dossier qui pourrait peser lourd dans les mois à venir. Le club provençal, en quête de stabilité et de joueurs capables d’apporter immédiatement, s’est fixé un objectif clair pour cet hiver. Roberto De Zerbi se montre catégorique : un prêt satisfaisant ne suffit plus, l’OM veut désormais aller plus loin avec Matt O’Riley. Et la direction marseillaise compte accélérer avant que d’autres n’entrent dans la danse.
Mercato : l’OM prend une décision radicale pour Matt O’Riley
O’Riley, d’une arrivée silencieuse à un rôle grandissant
Le dernier mercato estival a laissé peu d’espace à l’improvisation, mais un mouvement a surpris tout le monde. Alors qu’Adrien Rabiot filait au Milan AC dans un timing serré, Marseille s’est rabattu sur Matt O’Riley pour combler ce départ. L’ancien de Brighton, qui manquait de temps de jeu chez les Seagulls, est arrivé presque en catimini. Les projecteurs ne se sont pas braqués sur lui, et pourtant, le milieu danois a rapidement intégré les plans de De Zerbi.
Dès ses premiers jours au club, il a été sollicité. En Ligue 1 comme en Ligue des champions, O’Riley a joué chaque rencontre, parfois dès le coup d’envoi, parfois en entrant en cours de match. Un signe fort de la part de l’entraîneur italien, qui estime que son profil convient parfaitement à ce qu’il souhaite construire au cœur du jeu marseillais.
Certains supporters restent prudents, car son apport fluctue selon les rencontres. Mais du côté de la direction, le constat paraît limpide : avec du temps, O’Riley peut devenir une pièce maîtresse du projet.
Un prêt sans option d’achat qui complique tout
La situation se corse toutefois lorsqu’on se penche sur les modalités de son arrivée. Brighton n’a glissé aucune option d’achat dans le prêt. Une donnée importante, puisque le club anglais avait déboursé près de 29,5 millions d’euros pour attirer le joueur depuis le Celtic Glasgow à l’été 2024. Les dirigeants britanniques ne souhaitent pas l’offrir à prix réduit, encore moins si le joueur commence à faire parler de lui sur la scène européenne.
Et c’est précisément ce que redoute l’OM. Car en Ligue des champions, O’Riley accumule les minutes, et chaque prestation solide augmente sa valeur aux yeux des clubs qui surveillent le marché.
- Getty Images Sport
Marseille veut agir vite malgré le prix
Selon Sky Sports, les dirigeants olympiens veulent anticiper la concurrence. Leur idée est simple : ne pas attendre juin. Le club marseillais veut formuler une offre dès janvier pour verrouiller définitivement son transfert avant que les enchères ne grimpent.
Brighton, de son côté, fixe la barre haut. Le club anglais espère récupérer au moins 20 millions d’euros, un montant qui allège ses pertes tout en laissant une marge pour négocier. Cette exigence oblige Pablo Longoria à réfléchir soigneusement. Le président olympien devra soit investir rapidement une somme importante pour assurer l’avenir avec O’Riley, soit repousser la décision et s’exposer à une bataille financière bien plus rude en fin de saison.
Le dossier avance, mais Brighton compte dicter le tempo. Le club anglais ne ferme pas la porte, mais ne montre aucune urgence. À Marseille, l’enjeu devient clair : agir tôt ou risquer de perdre le joueur.