Mercato : l’OM prend une décision radicale pour Matt O’Riley

Le dernier mercato estival a laissé peu d’espace à l’improvisation, mais un mouvement a surpris tout le monde. Alors qu’Adrien Rabiot filait au Milan AC dans un timing serré, Marseille s’est rabattu sur Matt O’Riley pour combler ce départ. L’ancien de Brighton, qui manquait de temps de jeu chez les Seagulls, est arrivé presque en catimini. Les projecteurs ne se sont pas braqués sur lui, et pourtant, le milieu danois a rapidement intégré les plans de De Zerbi.

Dès ses premiers jours au club, il a été sollicité. En Ligue 1 comme en Ligue des champions, O’Riley a joué chaque rencontre, parfois dès le coup d’envoi, parfois en entrant en cours de match. Un signe fort de la part de l’entraîneur italien, qui estime que son profil convient parfaitement à ce qu’il souhaite construire au cœur du jeu marseillais.

Certains supporters restent prudents, car son apport fluctue selon les rencontres. Mais du côté de la direction, le constat paraît limpide : avec du temps, O’Riley peut devenir une pièce maîtresse du projet.