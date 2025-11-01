Mercato OL, énorme rebondissement pour Endrick

Selon les dernières informations rapportées par la presse, l’Olympique Lyonnais est désormais en pole position pour attirer Endrick dès cet hiver. L’attaquant brésilien de 19 ans, formé à Palmeiras, vit une période difficile au Real Madrid depuis l’arrivée de Xabi Alonso. Loin de ses débuts prometteurs en Série A brésilienne, le jeune international (14 sélections, 3 buts) n’a joué aucune minute cette saison, barré par la concurrence féroce de Kylian Mbappé, Vinicius Junior ou encore Rodrygo. La saison passée, il avait pourtant participé à 37 rencontres toutes compétitions confondues, inscrivant 7 buts et délivrant une passe décisive sous Carlo Ancelotti.

Son temps de jeu réduit (seulement 847 minutes l’an dernier) a fini par peser sur son moral. Initialement décidé à se battre pour s’imposer à Madrid, Endrick a revu sa position. Blessé puis dépassé dans la hiérarchie par Gonzalo Garcia, le jeune prodige souhaite désormais retrouver de la continuité et du rythme, indispensable pour espérer disputer la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. Son entourage ne ferme plus la porte à un départ dès le mois de janvier.