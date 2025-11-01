L’hiver pourrait réserver un scénario inattendu au Groupama Stadium. Alors que l’Olympique Lyonnais cherche encore à combler le vide laissé par ses départs offensifs, une opportunité majeure semble se dessiner. Un talent brésilien de renom, en quête de renaissance après une période compliquée en Espagne, se rapproche plus que jamais du Rhône. Derrière ce dossier brûlant, les dirigeants lyonnais avancent à pas mesurés, mais déterminés, conscients qu’ils tiennent peut-être la clé d’un recrutement capable de faire basculer leur saison. Et dans cette opération, un nom cristallise toutes les attentions : celui d’Endrick.
Mercato OL, énorme rebondissement pour Endrick
L’OL accélère pour Endrick
Selon les dernières informations rapportées par la presse, l’Olympique Lyonnais est désormais en pole position pour attirer Endrick dès cet hiver. L’attaquant brésilien de 19 ans, formé à Palmeiras, vit une période difficile au Real Madrid depuis l’arrivée de Xabi Alonso. Loin de ses débuts prometteurs en Série A brésilienne, le jeune international (14 sélections, 3 buts) n’a joué aucune minute cette saison, barré par la concurrence féroce de Kylian Mbappé, Vinicius Junior ou encore Rodrygo. La saison passée, il avait pourtant participé à 37 rencontres toutes compétitions confondues, inscrivant 7 buts et délivrant une passe décisive sous Carlo Ancelotti.
Son temps de jeu réduit (seulement 847 minutes l’an dernier) a fini par peser sur son moral. Initialement décidé à se battre pour s’imposer à Madrid, Endrick a revu sa position. Blessé puis dépassé dans la hiérarchie par Gonzalo Garcia, le jeune prodige souhaite désormais retrouver de la continuité et du rythme, indispensable pour espérer disputer la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. Son entourage ne ferme plus la porte à un départ dès le mois de janvier.
Endrick est sensible à l’intérêt de l’OL
Selon Foot Mercato, Endrick voit d’un bon œil la perspective de rejoindre l’OL. Le club rhodanien répond à ses attentes : un environnement compétitif, un championnat relevé et la promesse d’un temps de jeu conséquent. Le départ d’Alexandre Lacazette, celui de Georges Mikautadze, et la récente blessure de Malick Fofana laissent un vide que le Brésilien pourrait combler. Malgré les arrivées de Martin Satriano et Pavel Sulc, l’équipe manque encore d’un véritable numéro 9 capable de peser sur les défenses adverses.
Le profil d’Endrick séduit particulièrement Paulo Fonseca, qui verrait en lui un attaquant moderne, explosif et polyvalent. Les négociations portent sur un prêt sans option d’achat, assorti d’une prise en charge partielle du salaire par le Real Madrid. Une formule qui conviendrait à toutes les parties : de la visibilité pour le joueur, une solution offensive pour Lyon, et un allègement salarial pour le club espagnol.
Plusieurs écuries à l’assaut d’Endrick
Si l’OL semble avoir pris une longueur d’avance, le dossier Endrick reste complexe. D’après le média, le clan du joueur reste attentif à d’autres pistes. Le Brésilien n’exclut pas totalement de rester à Madrid en cas de revirement de situation, notamment si Xabi Alonso décide de lui accorder une nouvelle chance. En parallèle, plusieurs clubs se sont positionnés.
Toujours selon Foot Mercato, Endrick attire de nombreuses convoitises : des clubs brésiliens, mexicains, russes, et même des formations du Moyen-Orient surveillent sa situation. En Europe, le Bayer Leverkusen, l’AS Roma, le FC Porto, ainsi que deux écuries majeures de Premier League auraient également manifesté leur intérêt.
L’espoir d’un dénouement heureux pour Lyon
Malgré cette concurrence, l’Olympique Lyonnais garde la faveur du joueur. Les garanties sportives et le discours ambitieux de la direction lyonnaise pèsent dans la balance. À 19 ans, Endrick cherche avant tout à se relancer dans un cadre propice à sa progression. L’OL, en pleine reconstruction, lui offrirait un rôle central dans son projet sportif.
Pour le club français, la signature du Brésilien serait un signal fort envoyé au marché. Après un mercato estival agité, cette arrivée incarnerait le renouveau espéré sous la houlette de Paulo Fonseca. L’opération pourrait se conclure rapidement, sauf retournement de situation, et marquer un tournant majeur dans la saison lyonnaise.