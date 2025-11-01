Le roi a célébré son sacre, puis a offert un récital. Ce Real Madrid-Valence ne fut pas un simple match de Liga, mais une véritable cérémonie en l'honneur de Kylian Mbappé. Avant le coup d'envoi, le Français présentait son Soulier d'Or. Puis, pendant 90 minutes, il a prouvé qu'il était déjà lancé à la poursuite du prochain. Un doublé clinique, un record historique et une victoire large (4-0) face à un Valence fantomatique : le Real Madrid a fait le plein de confiance avant son déplacement crucial à Anfield.
Real Madrid - Valence (4-0) : Mbappé, un Soulier d'Or et un record !
- Getty Images Sport
Mbappé, un doublé pour dépasser la légende Henry
Le match fut une démonstration de force tranquille, un siège à sens unique de la cage valencienne. Et c'est logiquement le Français qui a débloqué la situation. D'abord sur un penalty obtenu après une main adverse dans la surface. Sans trembler, Mbappé a pris ses responsabilités pour lancer son équipe (1-0). Puis, sur un service parfait d'Arda Güler, il a conclu d'une superbe reprise pour le but du break (2-0). Deux buts qui ne sont pas anodins : avec 235 réalisations, Kylian Mbappé dépasse à seulement 26 ans la légende Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs français dans les cinq grands championnats. Le disciple a dépassé le maître.
- Getty Images Sport
Bellingham, le retour du magicien
Si Mbappé a été le finisseur, l'autre grande nouvelle de la soirée est le retour au premier plan de Jude Bellingham. Enfin libéré de ses douleurs à l'épaule, l'Anglais a retrouvé sa magie, ses galons et sa justesse. C'est lui qui, d'un coup de génie, a initié l'action du deuxième but d'une passe lumineuse. Et c'est lui-même qui a tué tout suspense d'une frappe sèche et limpide (3-0). Le Real Madrid a retrouvé son duo de choc au meilleur des moments.
- Getty Images Sport
La fête totale, du penalty manqué au bijou de Carreras
La soirée fut si parfaite que le Real s'est même offert le luxe de la générosité, quand Mbappé, qui aurait pu s'offrir un triplé, a laissé un second penalty à Vinicius Junior. Le Brésilien a malheureusement échoué, mais le geste est symbolique de l'harmonie qui règne dans cette équipe. En fin de match, le jeune Álvaro Carreras, d'un missile lointain, est venu parachever le succès d'une "manita" symbolique (4-0). L'image d'un collectif où tout le monde participe à la fête.
- Getty Images Sport
L'harmonie retrouvée avant Anfield
Ce fut donc une soirée de rêve, une préparation idéale avant le choc face à Liverpool. Xabi Alonso a pu faire tourner, ses stars ont brillé, et l'équipe a pris huit points d'avance sur un Barça en pleine crise. La fête fut totale, jusqu'à la sortie de Vinicius Junior. Loin de son caprice du Clásico, le Brésilien, malgré son penalty manqué, est sorti en saluant poliment et en affichant une belle complicité avec son entraîneur Xabi Alonso. La preuve d'une paix retrouvée et d'une harmonie parfaite avant le grand rendez-vous d'Anfield.
- Getty Images Sport
Le Real est prêt
Le Real Madrid a donc fait le plein de confiance, porté par un Mbappé qui marche sur l'eau (21 buts cette saison) et un Bellingham retrouvé. Le message envoyé à Jürgen Klopp et à Liverpool est clair : le roi d'Espagne est prêt pour sa bataille d'Angleterre.