Real Madrid - Valence (4-0) : Mbappé, un Soulier d'Or et un record !

Le match fut une démonstration de force tranquille, un siège à sens unique de la cage valencienne. Et c'est logiquement le Français qui a débloqué la situation. D'abord sur un penalty obtenu après une main adverse dans la surface. Sans trembler, Mbappé a pris ses responsabilités pour lancer son équipe (1-0). Puis, sur un service parfait d'Arda Güler, il a conclu d'une superbe reprise pour le but du break (2-0). Deux buts qui ne sont pas anodins : avec 235 réalisations, Kylian Mbappé dépasse à seulement 26 ans la légende Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs français dans les cinq grands championnats. Le disciple a dépassé le maître.