Endrick, la très bonne nouvelle pour l'OL

Le Brésilien avait été annoncé du côté de la Premier League, Manchester United et Aston Villa étant tous deux intéressés par le jeune attaquant. Mais selon certaines informations, le joueur de 19 ans rejoindrait l'Olympique Lyonnais.

Endrick à Lyon ?

Endrick a fait son grand retour sur les terrains avec le Real Madrid le week-end dernier, en entrant en jeu en fin de match lors de la victoire écrasante du club madrilène face à Valence en Liga. Cette apparition marquait son retour après cinq mois d'absence suite à sa blessure, mais d'après les mêmes sources, sa situation au Santiago Bernabéu reste inchangée.

Selon Fabrizio Romano, le Real Madrid finalise les détails d'un accord qui verra Endrick rejoindre l'Olympique Lyonnais, en Ligue 1, dans le cadre d'un prêt de courte durée. Les négociations entre les deux clubs seraient à un stade avancé, et seul un imprévu pourrait faire capoter l'accord. Ce transfert permettrait à Endrick de passer six mois en France, sans option d'achat – un facteur clé dans la décision du Real Madrid, qui a freiné les prétendants de Manchester United et d'Aston Villa, ces clubs de Premier League souhaitant une option d'achat, comme l'a rapporté ESPN Brasil.

Le club parisien se prépare déjà pour le Brésilien.

Des sources ont également révélé qu'un adjoint de l'entraîneur lyonnais Paulo Fonseca a déjà commencé à analyser les performances passées d'Endrick. Ce membre du staff constituerait un dossier détaillé sur le style de jeu de l'attaquant en visionnant des images de son passage à Palmeiras entre 2022 et 2023, ainsi que de ses quelques apparitions avec le Real Madrid. Le club français voit en Endrick un renfort à court terme capable d'apporter l'énergie offensive qui lui fait cruellement défaut dans sa quête de remontée au classement de Ligue 1.

Explication d'Alonso concernant la mise à l'écart d'Endrick

Les blessures ont certainement contribué au faible temps de jeu d'Endrick cette saison, mais il est indéniable qu'Alonso n'a pas été aussi indulgent envers le jeune attaquant que son prédécesseur, Carlo Ancelotti. Après avoir manqué les quatre premiers matchs de la saison en raison d'une blessure à la cuisse, Endrick a passé les six derniers matchs de Liga sur le banc, avant de finalement faire son entrée en jeu lors de la victoire 4-0 samedi. Alonso a justifié cette absence prolongée en déclarant : « Bien sûr, j'aurais aimé qu'il joue déjà. Mais nos derniers matchs ont été très serrés depuis le retour d'Endrick. J'espère qu'il pourra bientôt retrouver du temps de jeu. Il s'entraîne bien, il est prêt, mais il faut attendre le bon moment. »