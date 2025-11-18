Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Mercato : le PSG fixe une seule condition pour laisser Vitinha au Real Madrid

Cadre du PSG, Vitinha affole l’Europe et le géant espagnol insiste. Mais Paris pose une condition qui change tout.

À Paris, certains joueurs ont explosé depuis l’arrivée de Luis Enrique. Vitinha fait partie de ceux dont la progression semble n’avoir connu aucun plafond. Le Portugais s’impose comme l’une des pièces les plus précieuses du collectif parisien, au point d’attirer avec insistance un Real Madrid convaincu qu’il serait l’une des signatures majeures de son prochain cycle. Mais le PSG ne compte rien laisser passer. Pour les dirigeants franciliens, une seule condition ouvre la porte à un départ… et elle se situe très loin des standards madrilènes.

