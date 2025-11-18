Mercato : le PSG fixe une seule condition pour laisser Vitinha au Real Madrid

Le technicien espagnol a transformé le visage du Paris Saint-Germain depuis son installation sur le banc parisien. Certains joueurs ont changé de statut, mais peu ont surpris autant que Vitinha. Le milieu de terrain a franchi un palier spectaculaire, jusqu’à se glisser sur le podium du Ballon d’Or 2025 avec une troisième place qui a marqué les esprits.

Le Portugais avance sans se disperser, porté par une vision collective chère à Luis Enrique. Paris a déjà connu bien des stars, mais rarement un joueur à ce poste n’a affiché une telle constance dans l’effort, une telle précision dans les choix et une telle influence dans les transitions. Pour le PSG, il représente l’avenir autant que le présent.

Et Paris compte bien s’appuyer sur lui encore plusieurs années. La direction l’a compris depuis longtemps : Vitinha attire, et son nom circule dans des bureaux où les décisions se signent à coups de centaines de millions.

Le problème, c’est que ces bureaux se trouvent du côté du Santiago Bernabéu.