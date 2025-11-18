Mercato : le PSG fixe une seule condition pour laisser Vitinha au Real Madrid

À Paris, certains joueurs ont explosé depuis l’arrivée de Luis Enrique. Vitinha fait partie de ceux dont la progression semble n’avoir connu aucun plafond. Le Portugais s’impose comme l’une des pièces les plus précieuses du collectif parisien, au point d’attirer avec insistance un Real Madrid convaincu qu’il serait l’une des signatures majeures de son prochain cycle. Mais le PSG ne compte rien laisser passer. Pour les dirigeants franciliens, une seule condition ouvre la porte à un départ… et elle se situe très loin des standards madrilènes.
Vitinha, un élément devenu indispensable pour Luis Enrique
Le technicien espagnol a transformé le visage du Paris Saint-Germain depuis son installation sur le banc parisien. Certains joueurs ont changé de statut, mais peu ont surpris autant que Vitinha. Le milieu de terrain a franchi un palier spectaculaire, jusqu’à se glisser sur le podium du Ballon d’Or 2025 avec une troisième place qui a marqué les esprits.
Le Portugais avance sans se disperser, porté par une vision collective chère à Luis Enrique. Paris a déjà connu bien des stars, mais rarement un joueur à ce poste n’a affiché une telle constance dans l’effort, une telle précision dans les choix et une telle influence dans les transitions. Pour le PSG, il représente l’avenir autant que le présent.
Et Paris compte bien s’appuyer sur lui encore plusieurs années. La direction l’a compris depuis longtemps : Vitinha attire, et son nom circule dans des bureaux où les décisions se signent à coups de centaines de millions.
Le problème, c’est que ces bureaux se trouvent du côté du Santiago Bernabéu.
Le Real Madrid s’acharne : une offre déjà prête
D’après les informations rapportées par Don Balón, le Real Madrid refuse de tourner la page. Les dirigeants madrilènes considèrent Vitinha comme l’un des rares profils capables d’apporter immédiatement un supplément de maîtrise au cœur du jeu de Xabi Alonso. Le club merengue prépare donc une offensive d’envergure pour l’été prochain.
Toujours selon les mêmes informations, la proposition madrilène serait déjà écrite : 70 millions d’euros, plus 20 millions de bonus. Une enveloppe lourde, conçue pour tester les intentions du PSG. Mais Paris ne tremble pas.
A en croire le média espagnol, le PSG ne commencerait même pas à discuter en dessous de 130 millions d’euros. En clair, il existe une ouverture… mais elle se situe à un niveau que le Real n’avait pas prévu d’atteindre pour un milieu encore jeune.
Et ce prix n’a rien d’un caprice. Paris estime que Vitinha entre dans la catégorie des joueurs intransférables, sauf proposition véritablement astronomique. Avec son rendement, son âge et sa progression continue, le Portugais est jugé vital dans le projet sportif de Luis Enrique.
Luis Enrique et Vitinha : une relation trop forte pour imaginer un départ
Luis Enrique ne cache pas son opinion. Pour lui, Vitinha incarne un élément central du système. L’Espagnol apprécie sa vision, sa mobilité et sa capacité à coller aux consignes sans perdre sa créativité.
La position du joueur ne laisse aucun doute non plus. Vitinha se plaît à Paris, s’y sent compris, et n’envisage pas un départ dans l’immédiat. Il avance avec sérénité, conscient d’être dans une période où tout fonctionne, et où le cadre parisien lui permet de grandir sans pression excessive.
Mais le football change vite, et le Real Madrid ne critique jamais deux fois la même porte sans raison. Le club espagnol reviendra, peut-être plus fort, peut-être avec un montant révisé.
Paris se prépare déjà : un été sous haute tension
Au PSG, personne ne se fait d’illusions. Le Real Madrid frappera à nouveau dans quelques mois. La direction francilienne s’attend à un appel officiel, probablement dès les premières semaines du mercato estival.
Sauf surprise majeure, Paris répondra par la négative. Le club n’a aucune intention de céder Vitinha à prix réduit, et encore moins de se priver d’un élément central au moment où son collectif atteint enfin une cohérence recherchée depuis des années.
L’été prochain s’annonce donc animé, mais une chose semble claire : la porte ne s’entrouvrira que si le Real atteignait la barre fixée par le PSG. Une barre que Madrid n’a jamais franchie pour un milieu de terrain.