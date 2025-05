Mercato PSG : Vitinha au Real Madrid, la réponse est tombée

Intrigué par l’avenir de Vitinha ? Une rumeur venue d’Espagne affole les supporters, mais la réalité est bien différente…

Le Real Madrid s’agite en coulisses pour préparer l’après-Modric. Et dans ce jeu de chaises musicales, un nom ressort avec insistance : celui de Vitinha. D’après Marca, la Casa Blanca verrait dans le milieu portugais du PSG un profil parfait pour reprendre le flambeau du maestro croate.

Le PSG ferme la porte

Problème : Paris n’a aucune intention de se séparer de son joueur. Vitinha a prolongé jusqu’en 2029 et semble parfaitement à son aise dans la capitale. En interne, personne ne veut entendre parler d’un départ. Et pour cause, le Portugais affiche une saison solide avec 7 buts et 2 passes décisives en 50 apparitions.

Dans le vestiaire parisien, l’objectif est clair : aller chercher le doublé à venir. Deux finales attendent Vitinha et les siens, face à Reims en Coupe de France et contre l’Inter Milan en Ligue des champions. Le Real peut patienter.