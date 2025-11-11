Mercato PSG : Liverpool insiste pour Vitinha et met une fortune sur la table

Les Reds ont dépensé sans compter l’été dernier, empilant les talents offensifs pour relancer un cycle un an après le départ de Jürgen Klopp. Pourtant, malgré ces investissements massifs, les résultats restent décevants : sept défaites lors des dix derniers matchs. Le jeu collectif se désagrège, la créativité au milieu fait défaut, et les supporters s’impatientent.

Dans les coulisses, la direction a compris qu’il fallait revoir ses priorités. Plutôt que d’ajouter un énième attaquant, le club souhaite désormais un joueur capable de canaliser le tempo, de penser le jeu, de faire respirer l’équipe. Et c’est là que le nom de Vitinha s’impose comme une évidence.