Mercato PSG : Liverpool insiste pour Vitinha et met une fortune sur la table

Liverpool veut frapper fort cet hiver : le club anglais prépare une offre record pour s’offrir le maestro portugais du PSG, Vitinha.

À Liverpool, le malaise s’installe. Après un début de saison plein de promesses, les Reds dévissent, et les critiques pleuvent sur Arne Slot, incapable pour l’instant de redresser la barre. Malgré un mercato estival très ambitieux, les résultats ne suivent pas, et l’équipe semble manquer d’un véritable régulateur dans l’entrejeu. Face à ce constat, la direction du club cherche un joueur capable de redonner cohérence et fluidité au jeu. Le nom de Vitinha, actuellement éblouissant au Paris Saint-Germain, est revenu avec insistance sur les bords de la Mersey. Et cette fois, Liverpool semble prêt à tout pour tenter sa chance.

