PSG, tout le vestiaire remonté contre Luis Enrique sauf…

Paris Saint-Germain vs Montpellier

Luis Enrique s’attire la colère de ses propres joueurs après une décision de l’Asturien, qui ne fait pas l’unanimité au PSG.

C’est non seulement une nouvelle saison qui commence au sein du Paris Saint-Germain, mais aussi une nouvelle ère. Le club de la capitale française a commencé le nouvel exercice sans le meilleur buteur de son histoire, Kylian Mbappé. Après sept ans de mariage, l’attaquant français a jugé bon de partir.

Plus de star, la décision forte du PSG

Le Paris Saint-Germain a démarré la nouvelle saison de Ligue 1 par une victoire vendredi dernier face à Le Havre AC. Même s’ils ont été mis en difficulté, les champions de France ont défendu leur titre en s’imposant finalement (1-4) devant les Normands. Mais c’était sans le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, qui en signé en faveur du Real Madrid.

Star et leader du club francilien, le joueur de 25 ans a décidé de ne pas renouveler son contrat, et a quitté le club cet été. Si l’équipe a été formée autour du Bondynois, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a indiqué en mai dernier qu’il n’y aura plus de star dans le groupe parisien après le départ du capitaine de l’Equipe de France.

Luis Enrique désigne son leader, le vestiaire en colère

D’ailleurs, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, avait aussi annoncé en fin de saison dernière que le club de la Ville Lumière serait plus fort lors de la saison 2024-2025 que celui de la saison écoulée. Mais il va falloir avoir un leader quand même. Ce que vient de faire l’ancien coach du Barça. Lors de la victoire du PSG contre Le Havre, Randal Kolo Muani a tiré le penalty (90e). Mais ce ne devrait pas être l’ancien de Francfort qui va tirer. Un autre joueur est chargé de l’exercice.

Selon les informations de L’Equipe, Luis Enrique a jugé bon de confier ce rôle à Vitinha cette saison après le départ de Mbappé. Auteur de 46 matchs joués toutes compétitions confondues la saison dernière, dont 39 en tant que titulaire (9 buts, 5 passes décisives), le Portugais est un joueur sur qui compte Lucho même si Pep Guardiola fait des œillades à l’ancien du FC Porto.

Pour donner plus de poids à Vitinha cette saison, Lucho lui a donc confié ce rôle. Mais L’Equipe indique que la décision n’est pas la bienvenue au sein du vestiaire parisien. Une discussion devrait avoir lieu prochainement pour une décision finale. Pour rappel, lors du match au Havre, l’on pouvait voir Dembélé en train de discuter avec le Portugais pour laisser le penalty à Kolo Muani, qui a transformé le tir.