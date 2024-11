PSG, l'annonce forte de Vitinha pour son avenir

Le milieu de terrain portugais, Vitinha, a fait une grande annonce pour son avenir au PSG, lundi.

Il reste encore plusieurs semaines avant l’ouverture du mercato hivernal. Mais de nombreux clubs commencent déjà mettre des noms sur leurs prochaines cibles. Du côté du Paris Saint-Germain, le mouvement le plus probable cet hiver est celui des départs avec des joueurs comme Milan Skriniar ou encore Randal Kolo Muani. Quid alors de Vitinha ? La réponse est venue du principal concerné lui-même, ce lundi.

Vitinha souhaite s’éterniser au PSG

Arrivé à l’été 2022 en provenance du FC Porto, Vitinha a eu des débuts un peu timides avec le Paris Saint-Germain. Mais sous l’impulsion de Luis Enrique, l’international portugais a connu une ascension fulgurante au fil des mois. Cette saison, le milieu de terrain de 24ans est devenu un cadre à part entière du PSG. L’ancien joueur de Wolverhampton cumule déjà 13 apparitions toutes compétitions confondues dont 10 titularisations. Les performances remarquables de Vitinha ont d’ailleurs contraint la direction parisienne à lui soumettre une offre de prolongation allant jusqu’en 2029. Séduit par le nouveau projet sportif du PSG, Vitinha ne verrait aucun mal à aller même au-delà de cette échéance dans la capitale française.

« Ça se voit dans le discours du président et du coach, des types de joueurs qui sont venus. On sent dans quel sens le projet va. Moi, j'aime bien ce type de projet. Toute l'équipe est bien connectée avec ce projet… Je me sens vraiment heureux ici à Paris, tout comme ma famille. J'aime ce projet et la direction que le club prend. Je ne vois aucun aspect pour ne pas rester longtemps », a confié Vitinha en conférence de presse en marge du choc contre le Bayern Munich, mardi.