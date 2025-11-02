Et si le Real Madrid frappait un grand coup sur le marché des transferts ? Alors que le club merengue poursuit sa reconstruction sous la direction de Xabi Alonso, une cible inattendue commence à prendre de l’ampleur dans les coulisses. Le profil de Vitinha, maître à jouer du Paris Saint-Germain, attire toutes les convoitises à Madrid. Sa technique, sa vision et sa constance en font l’un des milieux les plus en vue d’Europe. Selon la presse espagnole, les discussions internes s’intensifient autour du Portugais. De quoi faire trembler Paris, déjà conscient de la valeur croissante de son joyau.
Vitinha au Real Madrid, ça brûle
- Getty
Le Real Madrid rêve de Vitinha
Depuis l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid, les dirigeants madrilènes travaillent à remodeler leur milieu de terrain pour accompagner une nouvelle ère. Malgré la présence de jeunes talents prometteurs, un profil créatif, capable de dicter le tempo et d’assurer la transition entre la récupération et la projection offensive, fait encore défaut. Dans cette optique, Vitinha serait devenu la priorité de la cellule sportive.
Le Portugais impressionne cette saison au Paris Saint-Germain. Sous la houlette de Luis Enrique, il a franchi un cap et s’est imposé comme une pièce maîtresse du collectif. Véritable régulateur du jeu, il incarne ce milieu moderne, alliant intensité, précision technique et sens du placement.
- Getty Images Sport
Une offre du Real Madrid déjà en préparation pour Vitinha
D’après les informations du média espagnol, le Real Madrid plancherait déjà sur une première offre pour tenter de convaincre le PSG. Les discussions en interne porteraient sur la faisabilité d’un transfert dès l’été prochain, tant Vitinha coche toutes les cases recherchées par le staff madrilène. « Sous la direction de Xabi Alonso, le club recherche un joueur capable de donner le rythme, d’organiser le jeu et d’apporter du toucher. À cet égard, Vitinha apparaît comme l’un des candidats idéaux », rapporte Fichajes.
Dans les bureaux du Bernabéu, l’idée séduit. Le club souhaite bâtir une équipe tournée vers la créativité et la maîtrise technique, à l’image de la philosophie imposée par Alonso. L’arrivée de Vitinha viendrait compléter un entrejeu déjà dense, mais encore orphelin d’un meneur naturel. Pour Madrid, il s’agirait moins d’un simple renfort que d’un investissement stratégique sur la durée, comparable à ceux réalisés par le passé avec Luka Modric ou Toni Kroos.
- AFP
Le PSG ne lâchera pas Vitinha
Si le Real Madrid rêve de Vitinha, la réalité contractuelle s’annonce plus ardue. L’ancien joueur du FC Porto, arrivé au PSG en 2022, est désormais considéré comme intransférable par Luis Enrique et par la direction parisienne. Ses récentes prestations, son âge (25 ans) et son adaptation totale au jeu du technicien espagnol en font une pièce centrale du projet parisien. Le PSG sait qu’un départ de Vitinha serait un énorme coup dur sur le plan sportif et symbolique.
Pour autant, Fichajes précise que Madrid reste à l’affût et envisage d’agir avec prudence. Les Merengues ne souhaitent pas provoquer de tensions diplomatiques avec le club parisien, mais attendent le bon moment pour se positionner. « Le plan est clair : si l'occasion se présente et que Vitinha exprime son désir de changement, le Real Madrid passera à l'attaque », affirme le média.