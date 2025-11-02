Vitinha au Real Madrid, ça brûle

Depuis l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid, les dirigeants madrilènes travaillent à remodeler leur milieu de terrain pour accompagner une nouvelle ère. Malgré la présence de jeunes talents prometteurs, un profil créatif, capable de dicter le tempo et d’assurer la transition entre la récupération et la projection offensive, fait encore défaut. Dans cette optique, Vitinha serait devenu la priorité de la cellule sportive.

Le Portugais impressionne cette saison au Paris Saint-Germain. Sous la houlette de Luis Enrique, il a franchi un cap et s’est imposé comme une pièce maîtresse du collectif. Véritable régulateur du jeu, il incarne ce milieu moderne, alliant intensité, précision technique et sens du placement.