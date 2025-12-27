FBL-AFR-2025-MATCH 01-MAR-COMAFP
Patrick Tchanhoun

Maroc - PSG : la nouvelle tant attendue est tombée pour Achraf Hakimi

Absent jusque-là, Achraf Hakimi se rapproche enfin des terrains. Walid Regragui a lâché une annonce très attendue.

La CAN 2025 à domicile se joue aussi avec la patience. Si le Maroc avance sans faux pas majeurs, un feuilleton continue d’animer les discussions : le retour d’Achraf Hakimi. Resté sur le banc lors des deux premières rencontres, le latéral droit du PSG pourrait enfin entrer en scène lors du dernier match de poules face à la Zambie. Une hypothèse désormais assumée par Walid Regragui.

Africa Cup of Nations
Zambie crest
Zambie
ZMB
Maroc crest
Maroc
MAR
0