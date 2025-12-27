La CAN 2025 à domicile se joue aussi avec la patience. Si le Maroc avance sans faux pas majeurs, un feuilleton continue d’animer les discussions : le retour d’Achraf Hakimi. Resté sur le banc lors des deux premières rencontres, le latéral droit du PSG pourrait enfin entrer en scène lors du dernier match de poules face à la Zambie. Une hypothèse désormais assumée par Walid Regragui.
Maroc - PSG : la nouvelle tant attendue est tombée pour Achraf Hakimi
- AFP
Hakimi toujours spectateur face au Mali
Vendredi soir, le stade Prince Moulay Abdallah attendait peut-être ce moment. Même Kylian Mbappé, venu soutenir son ami avec un maillot floqué Hakimi, espérait voir le latéral fouler la pelouse. Mais face au Mali (1-1), Achraf Hakimi n’a pas quitté le banc.
Comme lors du match d’ouverture contre les Comores (2-0), le joueur du PSG a observé. Il s’est bien échauffé. Il est resté concentré. Puis il a regagné sa place, sans entrer. Un choix assumé, réfléchi, et surtout prudent.
- Getty Images
Une blessure encore dans toutes les têtes
Début novembre, un choc face au Bayern Munich en Ligue des champions laisse des traces. Touché sévèrement à la cheville, Achraf Hakimi entame alors une course contre le temps. Objectif clair : disputer “sa” CAN à domicile. Longtemps, sa présence semble compromise.
Depuis plusieurs semaines pourtant, les signaux deviennent positifs. Le staff médical surveille chaque étape. Walid Regragui refuse toute précipitation. Le Maroc ne souhaite pas perdre son cadre sur la durée pour quelques minutes mal calculées.
- AFP
Regragui confirme un retour imminent
Après le nul contre le Mali, le sélectionneur marocain s’est montré nettement plus ouvert. Le retour d’Hakimi approche. Et il ne s’en cache plus.
« Sur le troisième match, on a des chances de voir Achraf débuter ou entrer pour mettre en route le moteur. Aujourd’hui (vendredi), il était prédisposé pour entrer dix minutes mais vu la configuration, l’intensité et le résultat, on a préféré ne pas prendre de risques. Il sera prêt pour les matchs à élimination directe, ça c'est sûr », a déclaré Walid Regragui devant la presse.
Le match contre la Zambie, prévu lundi 29 décembre à 20 heures, pourrait donc marquer le véritable lancement du Ballon d’Or africain dans cette CAN 2025.
- AFP
Un sacrifice salué avant même la compétition
Cette annonce s’inscrit dans la continuité d’un discours déjà tenu avant le coup d’envoi du tournoi. Walid Regragui avait alors tenu à souligner l’engagement de son joueur, malgré les incertitudes physiques.
« Je tiens à dire merci à Hakimi, il s’est sacrifié comme personne pour son pays. C’est un exemple. Le protocole est plus que positif », avait confié le sélectionneur à la veille du match d’ouverture.
- AFP
Une attente presque terminée
Le Maroc vise la qualification. Hakimi, lui, vise le terrain. Si tout se déroule comme prévu, le latéral droit du PSG pourrait enfin retrouver le rythme, sans brûler les étapes. Et offrir aux Lions de l’Atlas une arme majeure pour la phase à élimination directe.