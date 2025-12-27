Maroc - PSG : la nouvelle tant attendue est tombée pour Achraf Hakimi

Vendredi soir, le stade Prince Moulay Abdallah attendait peut-être ce moment. Même Kylian Mbappé, venu soutenir son ami avec un maillot floqué Hakimi, espérait voir le latéral fouler la pelouse. Mais face au Mali (1-1), Achraf Hakimi n’a pas quitté le banc.

Comme lors du match d’ouverture contre les Comores (2-0), le joueur du PSG a observé. Il s’est bien échauffé. Il est resté concentré. Puis il a regagné sa place, sans entrer. Un choix assumé, réfléchi, et surtout prudent.

