Pronostic Algérie vs Burkina Faso 28/12/2025 : duel pour le trône du Groupe E

Notre expert en paris sportifs s'attend à une rencontre très disputée. Si l'on se fie à l'historique récent entre les Fennecs et les Étalons, ce match pourrait bien se conclure sur un score de parité.

Pronostic Algérie vs Burkina Faso : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Algérie vs Burkina Faso

Les deux équipes marquent (BTTS) : Oui @ 1,85 sur Unibet

Plus de 2,5 buts : Oui @ 2,01 sur Unibet

Résultat (1N2) : Match Nul @ 3,35 sur Unibet

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Algérie 2-2 Burkina Faso

Pronostic des buteurs : Algérie – Riyad Mahrez, Baghdad Bounedjah ; Burkina Faso – Dango Ouattara, Pierre Kaboré

Grands favoris du Groupe E, l'Algérie et le Burkina Faso ont parfaitement lancé leur Coupe d'Afrique des nations. Les Fennecs ont impressionné lors de leur entrée en lice, s'imposant sans trembler face au Soudan (3-0). Dès la deuxième minute, le capitaine Riyad Mahrez a mis les siens sur les bons rails, permettant à l'Algérie de maîtriser les débats jusqu'au coup de sifflet final.

Profitant de l'expulsion du Soudanais Salaheldin Alhassan juste avant la pause, les hommes de Vladimir Petković ont géré leur avance pour s'emparer de la tête du groupe. Une victoire ce dimanche leur assurerait quasiment une place en huitièmes de finale.

De son côté, le Burkina Faso a dû batailler pour venir à bout de la Guinée équatoriale (2-1). Malgré l'exclusion de Basilio Ndong à la 50ème minute, les Étalons ont vu un but de Lassina Traoré refusé pour hors-jeu, avant de concéder l'ouverture du score à cinq minutes du terme.

Mais les hommes de Brama Traoré ont fait preuve d'un mental d'acier. En égalisant à la 95ème minute avant d'arracher la victoire trois minutes plus tard, ils ont prouvé qu'ils restaient des candidats sérieux au titre. Finalistes en 2013, les Burkinabés sont une menace constante que l'Algérie devra surveiller de près.

Les effectifs probables pour Algérie vs Burkina Faso

Composition attendue de l’Algérie : Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaïni, Aït-Nouri, Boudaoui, Bennacer, Mahrez, Chaïbi, Amoura, Bounedjah.

Composition attendue du Burkina Faso : Koffi, Yago, Tapsoba, Dayo, Kouassi, I. Touré, Ouédraogo, Sangaré, Ouattara, Kaboré, B. Traoré.

Deux attaques qui tournent à plein régime

Les Fennecs ont repris l'habitude de malmener les défenses adverses, avec 13 buts inscrits lors de leurs cinq dernières sorties (soit 2,6 buts par match). Une statistique rassurante pour une équipe qui brigue un troisième sacre continental.

Toutefois, le Burkina Faso n'est pas en reste avec 12 buts marqués sur la même période. Cet équilibre statistique laisse présager un duel très ouvert. Lors de leurs trois dernières confrontations directes, les deux équipes ont toujours réussi à trouver le chemin des filets. Un scénario qui s'est d'ailleurs produit dans 80 % des cinq derniers face-à-face entre les deux nations.

Pronostic 1 Algérie vs Burkina Faso : Les deux équipes marquent (BTTS) : Oui @ 1,85 sur Unibet

Un festival offensif attendu

L'Algérie a vu plus de 2,5 buts marqués lors de quatre de ses cinq derniers matchs internationaux. Si ce spectacle ravit les supporters, Vladimir Petković espère sans doute une plus grande rigueur défensive.

Le constat est identique pour le Burkina Faso, qui reste sur quatre matchs consécutifs à plus de 2,5 buts, tout en ayant concédé au moins un but lors de trois de ses quatre dernières sorties. Historiquement, cette affiche est prolifique : leurs deux dernières confrontations ont accouché de plus de trois buts. On peut s'attendre à un festival offensif pour ce choc au sommet.

Pronostic 2 Algérie vs Burkina Faso : Plus de 2,5 buts : Oui @ 2,01 sur Unibet

Des équipes difficiles à départager

L'Algérie reste sur une impressionnante série de cinq victoires consécutives (hors Coupe arabe) et sept matchs sans défaite. Mais le Burkina Faso affiche une forme tout aussi étincelante avec sept matchs d'invincibilité et cinq succès de rang.

Leur historique récent confirme cet équilibre parfait : si chaque équipe a remporté une victoire lors de leurs cinq derniers duels, les trois rencontres les plus récentes se sont soldées par des nuls (dont deux fois sur le score de 2-2). Étant donné l'enjeu et la forme actuelle des deux effectifs, un nouveau partage des points semble très probable.

Pronostic 3 Algérie vs Burkina Faso : Résultat (1N2) : Match Nul @ 3,35 sur Unibet

