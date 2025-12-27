Le public du stade Prince Moulay Abdallah attendait une soirée parfaite. Elle n’a jamais vraiment pris forme. Face au Mali, le Maroc a dû se contenter d’un match nul (1-1) lors de la 2e journée de la CAN 2025, repoussant ainsi sa qualification et provoquant une vague de frustration jusque dans les rangs des Lions de l’Atlas.
Maroc : la sortie choquante de Neil El Aynaoui et Ounahi après le nul face au Mali
Un choc intense, une qualification repoussée
L’affiche entre le Maroc et le Mali avait tout d’un tournant dans le groupe A. Soutenus par une ambiance brûlante à Rabat, les hommes de Walid Regragui ont longtemps cru tenir leur succès. Juste avant la pause, Brahim Diaz a libéré tout un stade en transformant un penalty, récompensant une première période sérieuse et appliquée.
Mais le scénario s’est inversé après l’heure de jeu. Le Mali a obtenu à son tour un penalty, converti par Lassine Sinayoko. Un coup dur pour les Lions de l’Atlas, incapables de reprendre l’avantage malgré le soutien constant des tribunes. Résultat final : 1-1, et une qualification qui devra attendre le dernier match de poules face à la Zambie.
Le Prince Moulay Abdallah en feu jusqu’au bout
Même après l’égalisation malienne, les supporters marocains n’ont jamais cessé de pousser. Chants, encouragements, drapeaux brandis sans relâche. Depuis l’ouverture du tournoi contre les Comores (2-0), l’apport du public se révèle considérable. Vendredi soir, il a encore répondu présent.
Cette ferveur rend le résultat encore plus difficile à digérer pour les joueurs. Tous avaient conscience de l’attente immense autour de cette rencontre, présentée comme l’occasion idéale de valider le billet pour les huitièmes de finale à domicile.
La frustration assumée de Neil El Aynaoui
Élu homme du match, Neil El Aynaoui n’a pas cherché à masquer sa déception au coup de sifflet final. Le milieu de terrain marocain a tenu à adresser un message clair aux supporters, tout en assumant la responsabilité collective.
« On est déçu parce qu’ils ont mis une ambiance incroyable du début jusqu'à la fin. On est déçu de ne pas avoir été à la hauteur de l’ambiance ce soir », a confié l’ancien Lensois après la rencontre.
Des mots forts, qui traduisent le malaise ressenti par un groupe conscient d’avoir laissé filer une opportunité majeure devant son public.
Corriger vite avant le dernier rendez-vous
Le calendrier ne laisse que peu de répit aux Lions de l’Atlas. Lundi 29 décembre, le Maroc affrontera la Zambie, troisième du groupe et reléguée à deux points. Une victoire suffira pour valider la qualification, mais le contenu devra progresser.
Neil El Aynaoui l’a reconnu sans détour : « On va travailler. On n’a pas beaucoup de temps jusqu’au prochain match, on va voir ce qu’on a fait de bien et de moins bien et on va essayer de corriger tout ça ».
Ounahi pointe un match à deux visages
Même son de cloche chez Azzedine Ounahi, lucide sur la prestation contrastée de son équipe. L’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a analysé sans détour la rencontre au micro de beIN Sports :
« La première mi-temps on était bien, on a mis de l'intensité, on avait des occasions pour marquer. La deuxième mi-temps on n’est pas rentrés dans le match, on a arrêté de jouer, on a suivi les Maliens. C'est un match qui va nous servir pour le reste de la compétition, un match c'est 90 minutes et pas que la première mi-temps ».
Un rappel clair avant un dernier rendez-vous déjà crucial pour tout un pays.