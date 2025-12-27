Maroc : la sortie choquante de Neil El Aynaoui et Ounahi après le nul face au Mali

L’affiche entre le Maroc et le Mali avait tout d’un tournant dans le groupe A. Soutenus par une ambiance brûlante à Rabat, les hommes de Walid Regragui ont longtemps cru tenir leur succès. Juste avant la pause, Brahim Diaz a libéré tout un stade en transformant un penalty, récompensant une première période sérieuse et appliquée.

Mais le scénario s’est inversé après l’heure de jeu. Le Mali a obtenu à son tour un penalty, converti par Lassine Sinayoko. Un coup dur pour les Lions de l’Atlas, incapables de reprendre l’avantage malgré le soutien constant des tribunes. Résultat final : 1-1, et une qualification qui devra attendre le dernier match de poules face à la Zambie.

Favoris et pronostics CAN 2025 - Le Maroc peut-il être sacré ?