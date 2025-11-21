Pronostics pour les groupes de la CAN 2025

Aperçu des Groupes de la CAN

Le tournoi comprend 24 équipes, il y a donc six groupes pour la CAN, chacun composé de quatre nations. Ces nations s'affronteront une fois et les deux premières se qualifieront pour les phases à élimination directe. Voici un aperçu de chaque groupe et nos pronostics d'experts :

Groupe Prono Vainqueur Prono deuxième Outsider Joueurs clés A Maroc Mali Zambie Achraf Hakimi, Brahim Diaz, Yves Bissouma, Patson Daka B Egypte South Africa Angola Mohammed Salah, Teboho Mokoena, Ronwen WIlliams C Nigeria Tunisie Ouganda Victor Osimhen, Ademola Lookman, Ellyes Skhiri D Sénégal Bénin DR Congo Sadio Mane, Lamine Camara, Yoane Wissa, Cedric Bakambu E Algérie Burkina Faso Guinée Equatoriale Riyad Mahrez, Edmond Tapsoba, Issoufou Dayo, Emilio Nsue F Cameroun Cote d’Ivoire Gabon Simon Adingra, Amad, Carlos Baleba, Denis Bouanga

Pronostics groupe par groupe

Selon nos recherches et les cotes de la CAN affichées par les bookmakers, voici une analyse détaillée de nos pronostics pour la CAN, groupe par groupe :

Pronostics du Groupe A

Ce groupe comprend le pays hôte, qui est également le favori de la CAN, c'est donc le choix évident pour terminer à la première place. Et si certains disent qu'ils auront un parcours facile, nous ne sommes pas de cet avis. Nos recherches indiquent clairement que le Mali est un adversaire très redoutable. Ils ont traversé les qualifications sans défaite, ils sont donc les plus susceptibles de terminer deuxièmes.

Cependant, nous choisissons de ne pas sous-estimer la Zambie non plus. Ils n'ont perdu qu'un seul match lors des éliminatoires de la CAN, terminant en tête de leur groupe devant des équipes comme la Côte d'Ivoire, ils ne sont donc pas une promenade de santé pour n'importe quelle équipe.

Pronostics du Groupe B

En ce qui concerne le groupe B, l'Égypte est également un favori évident, car ils bénéficient du renfort de joueurs comme Mohammed Salah et Omar Marmoush. Mais l'Afrique du Sud n'est pas loin derrière eux. Les dernières années ont été bonnes pour eux, ayant décroché une qualification pour la Coupe du Monde 2026, leur première depuis 2010.

Mais ne faites pas l'erreur d'oublier l'Angola non plus. Ce sera difficile pour eux, mais cette nation est réputée pour sa résilience, ce ne sera donc pas un match facile pour l'équipe qui les affrontera.

Pronostics du Groupe C

Notre expert pronostique le Nigeria comme vainqueur du groupe C et une raison évidente est leur forte attaque. Ils ont Victor Osimhen, l'un des meilleurs attaquants du monde, Victor Boniface, Ademola Lookman, Samuel Chukwueze, et bien d'autres. L'équipe est bien fournie et toutes les défenses auront certainement du mal à jouer contre eux.

Pour la deuxième place, nos investigations pointent vers la Tunisie parce qu'ils commencent à retrouver leur forme avec de bons résultats. Nul doute qu'ils auront la volonté de devancer des équipes comme l'Ouganda et la Tanzanie.

Pronostics du Groupe D

Nous avons fait des recherches, et si vous cherchez un favori solide pour parier sur la CAN, ce groupe est un bon choix. Nous disons cela parce que la marge entre le Sénégal et les autres nations du groupe est large. Ils ont des joueurs vedettes à toutes les positions, et nous nous attendons à ce qu'ils prennent les 9 points lors de leurs trois premiers matchs de groupe de la CAN.

Parmi les autres, le plus proche du Sénégal est le Bénin, et nous les pronostiquons comme deuxièmes. Ils devraient certainement avoir un avantage sur la RD Congo et le Botswana.

Pronostics du Groupe E

D'après l'analyse que nous avons faite, l'Algérie se comporte généralement très bien en phase de groupes, et nous ne nous attendons pas à ce que cette année soit différente. En fait, pour les trois dernières éditions du tournoi, cette nation est restée invaincue lors de ses trois premiers matchs de la CAN, restant ainsi invaincue en phase de groupes.

Quant à la deuxième place, c'est serré, mais nous choisissons le Burkina Faso devant la Guinée Équatoriale pour la deuxième place.

Pronostics du Groupe F

Le Groupe F est un autre groupe où les résultats de la CAN sont difficiles à pronostiquer. Mais basé sur nos recherches des qualifications, nous choisissons le Cameroun comme favori clair. Ils sont restés invaincus lors de la phase de qualification, et nous pensons qu'ils ont ce qu'il faut pour continuer sur cette lancée.

Cependant, nous ne pouvons pas ignorer les champions en titre, la Côte d'Ivoire. Ils ont tout à défendre, et cela les place en bonne position pour la deuxième place.

FAQ sur les Groupes de la CAN

Voici quelques-unes des questions les plus posées sur les groupes de la CAN :

Combien y a-t-il de groupes à la CAN ?



Combien d'équipes de chaque groupe avancent à la phase à élimination directe ?

Quel est le groupe de l'Afrique du Sud à la CAN ?

+

Il y a six groupes de la CAN et chacun d'eux compte quatre équipes.Deux équipes de chaque groupe se qualifieront pour la phase à élimination directe.L'Afrique du Sud est dans le groupe B où elle rivalise avec l'Égypte, l'Angola et le Zimbabwe.