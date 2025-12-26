Le Maroc affrontait le Mali, vendredi soir, à l’occasion de la deuxième journée de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Ce choc du groupe B a tourné à l’avantage d’aucune des deux nations qui vont devoir chercher leur qualification lors de la troisième journée.
Maroc - Mali : Les Lions de l’Atlas calent face aux Aigles (1-1)
- AFP
Brahim Diaz et le Maroc font craquer le Mali
C’était le grand choc du groupe A et il a tenu toutes ses promesses. Victorieux lors de la première sortie face aux Comores (2-0), le Maroc se devait d’enchainer pour valider sa qualification dès ce soir. De son côté, le Mali, accroché par la Zambie lors de la première journée (1-1) devait impérativement gagner pour garder intactes ses chances de passer au prochain tour. Si les deux équipes étaient en mission, c’est bien le Maroc qui se montrait plus tranchant dans le match. Mais les Lions de l’Atlas avaient également eu du fil à retordre face aux Aigles, notamment en première mi-temps. Et pourtant, c’est le Mali qui lançait les hostilités avec une frappe de Lassana Coulibaly qui s’envolait au-dessus des cages de Yassine Bounou (2e).
Favoris & pronostics CAN 2025 | Le Maroc pour remporter la victoire finale ?
Les Lions de l’Atlas répondaient avec un très remuant Brahim Diaz qui voyait sa frappe repoussée par Djigui Diarra dans les pieds d’Ismael Saibari qui ne parvenait à bien redresser le ballon (17e). Le Maroc mettait le pied sur l’accélérateur, mais manquait de justesse face aux Maliens qui préféraient, eux, évoluer en contre-attaque. Mais comme face aux Comores, Brahim Diaz allait provoquer un penalty pour les Marocains en forçant Nathan Gassama à toucher le ballon de la main dans sa surface. Et cette fois-ci, le joueur du Real Madrid exécutait la sentence lui-même en prenant Diarra à contre-pied pour débloquer le compteur pour les Lions de l’Atlas (1-0, 45e+5). Le Maroc est devant à la pause.
Les Aigles rattrapent leur retard et accrochent les Lions de l’Atlas
La seconde période débutait avec des Marocains encore plus incisifs devant la surface malienne. Ayoub El Kaabi manquait déjà le break de peu en voyant le ballon lui échapper alors qu’il était en position idéale pour mettre un coup de tête dans les buts. Le Mali ne se laissait pas impressionner et amorçait également des attaques sur le camp marocain. Ce qui portait ses fruits puisque Lassine Sinayoko allait obtenir aussi un penalty en obligeant Jawad El Yamiq à faire faute sur lui dans la surface. L’attaquant de l’AJ Auxerre se rendait justice en trompant Bono qui avait pourtant plongé du bon côté (1-1, 64e). Tout ce qu’il fallait pour emballer cette deuxième partie dans laquelle les esprits se chauffaient déjà entre les deux équipes. Servi dans le tempo, Youssef En-Nesyri se retrouvait face à Djigui Diarra qui détournait sa frappe en corner (78e).
Walid Regragui lançait ses dernières cartouches dans les derniers instants avec les entrées de Soufiane Rahimi, Eliesse Ben Seguir et Abdessamad Ezzalzouli. Les deux nations se rendaient coup pour coup dans ces dernières minutes, mais avaient toutes du mal à retrouver la faille. Les 10 minutes de temps additionnel données par l’arbitre enflammaient davantage le Stade Prince Moulay Abdellah. Mais elles ne suffisaient pas à faire basculer le match d’un côté comme de l’autre jusqu’au coup de sifflet final. Le Maroc (1er, 4 pts) et le Mali (2e, 2 pts) se quittent donc dos à dos et joueront leur qualification lors de la prochaine journée. Les Lions de l’Atlas défieront la Zambie, lundi à 20h pendant que les Aigles seront face aux Comores à la même heure.