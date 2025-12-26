Maroc - Mali : Les Lions de l’Atlas calent face aux Aigles (1-1)

C’était le grand choc du groupe A et il a tenu toutes ses promesses. Victorieux lors de la première sortie face aux Comores (2-0), le Maroc se devait d’enchainer pour valider sa qualification dès ce soir. De son côté, le Mali, accroché par la Zambie lors de la première journée (1-1) devait impérativement gagner pour garder intactes ses chances de passer au prochain tour. Si les deux équipes étaient en mission, c’est bien le Maroc qui se montrait plus tranchant dans le match. Mais les Lions de l’Atlas avaient également eu du fil à retordre face aux Aigles, notamment en première mi-temps. Et pourtant, c’est le Mali qui lançait les hostilités avec une frappe de Lassana Coulibaly qui s’envolait au-dessus des cages de Yassine Bounou (2e).

Les Lions de l’Atlas répondaient avec un très remuant Brahim Diaz qui voyait sa frappe repoussée par Djigui Diarra dans les pieds d’Ismael Saibari qui ne parvenait à bien redresser le ballon (17e). Le Maroc mettait le pied sur l’accélérateur, mais manquait de justesse face aux Maliens qui préféraient, eux, évoluer en contre-attaque. Mais comme face aux Comores, Brahim Diaz allait provoquer un penalty pour les Marocains en forçant Nathan Gassama à toucher le ballon de la main dans sa surface. Et cette fois-ci, le joueur du Real Madrid exécutait la sentence lui-même en prenant Diarra à contre-pied pour débloquer le compteur pour les Lions de l’Atlas (1-0, 45e+5). Le Maroc est devant à la pause.