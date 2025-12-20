Hakimi enfin apte pour le match d’ouverture de la CAN ? Walid Regragui surprend

Présent en conférence de presse aux côtés de son capitaine, ce samedi, Walid Regragui n’a pas livré de réponse tranchée. Le sélectionneur marocain a préféré installer le doute, tout en saluant l’attitude irréprochable de son leader. Plus qu’un simple point médical, son discours s’est voulu profondément humain.

« Je tiens à dire merci à Hakimi, il s’est sacrifié comme personne pour son pays. C’est un exemple. Le protocole est plus que positif. Mais il y a une compétition à gérer. Il me reste une nuit pour bien dormir », a lancé le technicien marocain.

Ces mots résument l’équilibre fragile que doit trouver le staff marocain. Hakimi se sent prêt. Le risque existe. La CAN, elle, ne se limite pas à 90 minutes.