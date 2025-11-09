Joao Neves, Luis Enrique et les réactions après OL - PSG (2-3)

« Si on doit faire des analyses arbitrales tous les week-ends, dans tous les stades du pays, ça va être difficile. À nous de faire le travail, on est très fiers du travail qu'on a fait. Je pense qu'il y a 59.000 personnes au stade, il n'y en a que quatre qui n'ont pas regardé les fautes qu'il y a à analyser. On n'a même pas besoin de regarder les ralentis... Quand ça ne se passe que dans un sens... on ne comprend pas. Quand ça se passe dans l'arrogance, sans même avoir la possibilité de discuter... on ne comprend pas. Nico (Tagliafico) est expulsé, deuxième carton. Mais Afonso, combien de fautes subies et ils n'ont pas pris de carton ? En face, c'est la meilleure équipe d'Europe, ils n'ont pas besoin de jouer à 16, parce que je compte le VAR aussi, pour venir ici contre une équipe qui a joué jeudi, qui a très bien préparé le match, qui a bien joué le match. On est fiers, le stade peut être fier du spectacle. Ce n'était pas le match parfait, mais on a bien maîtrisé. Déjà sur le premier but du PSG, c'est une faute sur Rachid Ghezzal, tête dans la surface. Le deuxième but, c'est un scandale. L'action de Nico, c'est carton rouge et penalty (fin de première période). Le plus important, c'est qu'on fasse une vraie réflexion pour savoir avec quelle règle on joue. Parce que tel match, c'est une règle, la semaine prochaine ça changera. »