L’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain s’affrontaient, dimanche soir, à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Un choc au sommet du championnat qui a tourné en faveur des Parisiens au terme d’une partie très animée contre les Gones (2-3). Et, ce résultat permet au PSG (1er, 27 pts) de reprendre les rênes de la Ligue 1 devant l’Olympique de Marseille (2e, 25 pts) avant la pause internationale. D’où la satisfaction de Luis Enrique et ses joueurs, dont le héros du soir, Joao Neves au coup de sifflet final.
Joao Neves, Luis Enrique et les réactions après OL - PSG (2-3)
- AFP
Joao Neves (milieu du PSG au micro de Ligue1+) :
« C'était dur, c'était un match très difficile pour nous, je pense qu'on a encore des choses à améliorer, mais on a gagné et c'est le plus important. C'était un gros match, ça va vite, les duels sont forts, on était prêts, on a presque tout bien fait, mais il y a des choses à améliorer. »
- AFP
Ainsley Maitland-Niles (défenseur de l’OL au micro de Ligue 1+) :
« Si on avait fini à onze, ça ne nous serait pas arrivé, ce carton rouge est inexplicable pour nous. Mon but ? C'est juste l'instinct, j'ai vu que le gardien était avancé, c'était le geste à faire, mais bon, on a perdu et on est déçu. »
- Getty Images Sport
Luis Enrique (entraineur du PSG au micro de Ligue 1+) :
« Quand tu joues contre une équipe qui joue bien comme Lyon... ils ont fait un très bon match. Chaque fois qu'on a marqué un but, il fallait contrôler le match derrière. Ça a été compliqué, mais à la fin, c'est la résilience, la mentalité des joueurs qui font qu'on peut gagner et continuer à être leaders de Ligue 1. On a tout fait pour gagner ce match. Lyon aussi. Mais pour nous, c'est important. Je ne vais pas rappeler toutes les circonstances depuis le début de saison. C'est joli pour nous de continuer à être premiers. Je suis content de ce résultat. »
- AFP
Jorge Maciel (entraineur adjoint de l’OL au micro de Ligue 1+) :
« Si on doit faire des analyses arbitrales tous les week-ends, dans tous les stades du pays, ça va être difficile. À nous de faire le travail, on est très fiers du travail qu'on a fait. Je pense qu'il y a 59.000 personnes au stade, il n'y en a que quatre qui n'ont pas regardé les fautes qu'il y a à analyser. On n'a même pas besoin de regarder les ralentis... Quand ça ne se passe que dans un sens... on ne comprend pas. Quand ça se passe dans l'arrogance, sans même avoir la possibilité de discuter... on ne comprend pas. Nico (Tagliafico) est expulsé, deuxième carton. Mais Afonso, combien de fautes subies et ils n'ont pas pris de carton ? En face, c'est la meilleure équipe d'Europe, ils n'ont pas besoin de jouer à 16, parce que je compte le VAR aussi, pour venir ici contre une équipe qui a joué jeudi, qui a très bien préparé le match, qui a bien joué le match. On est fiers, le stade peut être fier du spectacle. Ce n'était pas le match parfait, mais on a bien maîtrisé. Déjà sur le premier but du PSG, c'est une faute sur Rachid Ghezzal, tête dans la surface. Le deuxième but, c'est un scandale. L'action de Nico, c'est carton rouge et penalty (fin de première période). Le plus important, c'est qu'on fasse une vraie réflexion pour savoir avec quelle règle on joue. Parce que tel match, c'est une règle, la semaine prochaine ça changera. »