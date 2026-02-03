Goal.com
Bour Han Amoussa

Ligue 1, les coulisses du mercato impressionnant de l'OL

Malgré un budget limité, l’OL a réussi à réaliser un mercato ambitieux avec des renforts majeurs, cet hiver.

L’hiver a transformé les ambitions sportives de l’OL. Longtemps fragilisé par une situation économique et sportive instable, l’Olympique Lyonnais a su rebondir grâce à un mercato hivernal particulièrement structuré. Derrière l’arrivée très médiatisée d’Endrick, le club rhodanien a multiplié les opérations stratégiques afin de renforcer toutes les lignes de l’effectif. Cette politique sportive ambitieuse place désormais Lyon en position favorable dans plusieurs compétitions et confirme la volonté du club rhodanien de redevenir une référence du football français.

