Ligue 1, les coulisses du mercato impressionnant de l'OL

Au-delà de son attaque, l’OL a cherché à renforcer son entrejeu avec l’arrivée du milieu offensif Noah Nartey. Dès ses premières minutes sous les couleurs de l’OL, notamment lors de sa prestation remarquée face à Lille (1-0), Nartey a démontré sa capacité à apporter créativité et volume de jeu. L’Olympique Lyonnais voit en lui un renfort essentiel pour maintenir un niveau d’intensité élevé dans un calendrier chargé.

Sur le plan défensif, l’OL a finalisé l’arrivée du jeune défenseur polyvalent Noham Kamara en provenance du Paris Saint-Germain sous forme de prêt avec option d’achat. Ce recrutement confirme la volonté des Gones d’anticiper les rotations nécessaires pour enchaîner les compétitions. L’OL mise sur la polyvalence et la jeunesse pour consolider son arrière-garde et sécuriser ses ambitions sportives pour la seconde partie de saison.