OFFICIEL - L'OL envoie Enzo Molebe en Ligue 2

Le décollage d’Enzo Molebe sous le maillot de l’Olympique Lyonnais tarde à se concrétiser. Malgré un potentiel reconnu en interne, Enzo Molebe n’a jamais réellement trouvé sa place dans la rotation lyonnaise cette saison. À seulement 18 ans, Enzo Molebe a vu plusieurs joueurs de sa génération, voire plus jeunes, s’installer progressivement dans le groupe professionnel, pendant que lui restait cantonné à un rôle secondaire. La direction lyonnaise a donc opté pour une solution logique afin de permettre à Enzo Molebe de gagner en expérience et en continuité.

L’OL prête Enzo Molebe à Montpellier

Dans un contexte de concurrence accrue en attaque et alors que l’OL poursuit son mercato hivernal ambitieux, la situation d’Enzo Molebe s’annonçait de plus en plus délicate. Ce lundi, l’OL a officialisé le départ temporaire d’Enzo Molebe vers la Ligue 2. Après plusieurs jours de discussions, l’attaquant lyonnais est prêté à Montpellier jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat. Le club a précisé dans un communiqué : « L’Olympique Lyonnais informe du prêt, sans option d’achat, de son attaquant Enzo Molebe à Montpellier jusqu’à la fin de la saison ».

Pour Enzo Molebe, ce prêt représente une étape clé afin d’engranger du temps de jeu et de s’aguerrir dans un championnat exigeant. Enzo Molebe reviendra ainsi à Lyon cet été avec l’ambition affirmée de s’imposer durablement dans son club formateur.