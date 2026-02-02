Arrivé discrètement l’été dernier, Ruben Kluivert n’imaginait sans doute pas se retrouver au cœur des discussions dès l’hiver. Pourtant, à l’OL, son nom circule déjà sur le marché.
Ruben Kluivert déjà sur le départ ? L’avis tranché de l’OL
Ruben Kluivert, un dossier qui s’invite au mercato hivernal
L’histoire aurait pu s’écrire autrement. Recruté l’été dernier en provenance de Casa Pia, Ruben Kluivert n’a pas marqué les esprits lors de ses premières sorties sous le maillot lyonnais. Adaptation délicate, repères à trouver, contexte instable. Mais le football va vite. Et parfois, il accélère sans prévenir.
Selon les informations de Foot Mercato, Crystal Palace suit de près le défenseur néerlandais de 24 ans. Un intérêt concret, suffisamment sérieux pour ouvrir des discussions entre les deux clubs ces dernières semaines.
Une progression nette grâce aux circonstances
Si cette piste anglaise existe, elle ne doit rien au hasard. Longtemps cantonné à un rôle secondaire, Kluivert a profité d’une opportunité inattendue. L’absence de Moussa Niakhaté, retenu par la CAN, lui a offert du temps de jeu. Il l’a pris. Sans bruit, mais avec constance.
Droitier, solide dans les duels, mesurant 1m87, l’ancien joueur du FC Utrecht enchaîne désormais les prestations propres. Son bilan parle pour lui : 18 apparitions toutes compétitions confondues, avec 2 buts et 2 passes décisives. Pas spectaculaire. Efficace.
L’OL ferme la porte à un départ précipité
Malgré l’intérêt de Crystal Palace, la position lyonnaise reste claire. Des échanges ont bien eu lieu, mais la direction rhodanienne ne souhaite pas se séparer d’un joueur désormais jugé utile dans la rotation défensive. En interne, le message se veut calme. Pas question de céder sous pression.
Alors que l’OL travaille en parallèle sur l’arrivée de Noham Kamara, jeune défenseur du PSG, le club refuse de multiplier les mouvements sans vision d’ensemble. Selon une source interne, Lyon refuse de vendre dans la panique.
Stabilité recherchée, continuité privilégiée
En pleine reconstruction sportive, l’OL aspire à un peu de continuité. Kluivert incarne aujourd’hui cette progression interne que le club cherche à valoriser. Le staff apprécie sa régularité récente et son impact croissant dans le jeu.
À ce stade, un départ en janvier ne semble ni souhaité ni cohérent avec les objectifs lyonnais. Le mercato reste ouvert. Mais à Lyon, la ligne paraît tracée : Ruben Kluivert fait partie de la solution, pas du problème.