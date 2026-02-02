Ruben Kluivert déjà sur le départ ? L’avis tranché de l’OL

L’histoire aurait pu s’écrire autrement. Recruté l’été dernier en provenance de Casa Pia, Ruben Kluivert n’a pas marqué les esprits lors de ses premières sorties sous le maillot lyonnais. Adaptation délicate, repères à trouver, contexte instable. Mais le football va vite. Et parfois, il accélère sans prévenir.

Selon les informations de Foot Mercato, Crystal Palace suit de près le défenseur néerlandais de 24 ans. Un intérêt concret, suffisamment sérieux pour ouvrir des discussions entre les deux clubs ces dernières semaines.