L’Olympique Lyonnais continue d’animer le mercato hivernal. Après plusieurs jours d’attente et de négociations en coulisses, le club rhodanien a confirmé l’arrivée de son deuxième renfort de l’hiver. Dans la continuité d’un mercato ambitieux, l’OL a officialisé la signature de Noah Martey, un dossier mûri de longue date par la direction lyonnaise. Ce recrutement s’inscrit dans une stratégie claire : renforcer l’effectif tout en préparant l’avenir, avec un joueur jeune, déjà confirmé et suivi depuis plusieurs mois par la cellule de recrutement.
Mercato, l'OL officialise son deuxième renfort hivernal
Noah Martey, un dossier suivi de longue date par l’OL
Longtemps dans les petits papiers lyonnais, Noah Martey figurait déjà sur les tablettes de l’OL lors du dernier mercato estival. À l’époque, Brøndby avait fermé la porte, freinant les ambitions rhodaniennes, d’après Foot Mercato. Cette fois, les discussions ont abouti. Après plusieurs échanges approfondis entre les deux clubs, un accord a été trouvé pour permettre à Noah Martey de rejoindre la Ligue 1 et de franchir un nouveau cap dans sa carrière.
Âgé de 20 ans, Noah Martey sort d’une première partie de saison très aboutie au Danemark. Régulier et influent dans l’entrejeu, il s’est imposé comme l’un des éléments majeurs de Brøndby, affichant des statistiques solides avec 7 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Des chiffres significatifs pour un milieu de terrain, qui ont confirmé aux dirigeants lyonnais le potentiel et la maturité du joueur.
Noah Martey débarque à Lyon
International Espoirs danois, Noah Martey arrive à Lyon avec une réputation de joueur polyvalent, capable d’évoluer à plusieurs postes du milieu de terrain, voire de dépanner sur les ailes. Son volume de jeu, sa qualité technique et sa capacité à se projeter vers l’avant correspondent aux attentes du staff lyonnais, désireux d’apporter plus de dynamisme et de créativité dans l’entrejeu après l’arrivée d’Endrick.
Dans son communiqué officiel, l’OL a détaillé les contours de l’opération : « L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer l’arrivée du milieu de terrain Noah Nartey, en provenance de Brondby. L’international Espoirs danois s’est engagé pour cinq saisons, soit jusqu’au 30 juin 2030, dans le cadre d’un transfert de 7,5M€, assorti de bonus pouvant atteindre 2,5M€ ainsi que d’un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value ». Une déclaration qui confirme l’investissement consenti pour Noah Martey. Avec l’officialisation de Noah Martey, l’OL valide une deuxième recrue hivernale stratégique après Endrick, prêté par le Real Madrid cet hiver.