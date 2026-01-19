Mercato, l'OL officialise son deuxième renfort hivernal

International Espoirs danois, Noah Martey arrive à Lyon avec une réputation de joueur polyvalent, capable d’évoluer à plusieurs postes du milieu de terrain, voire de dépanner sur les ailes. Son volume de jeu, sa qualité technique et sa capacité à se projeter vers l’avant correspondent aux attentes du staff lyonnais, désireux d’apporter plus de dynamisme et de créativité dans l’entrejeu après l’arrivée d’Endrick.

Dans son communiqué officiel, l’OL a détaillé les contours de l’opération : « L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer l’arrivée du milieu de terrain Noah Nartey, en provenance de Brondby. L’international Espoirs danois s’est engagé pour cinq saisons, soit jusqu’au 30 juin 2030, dans le cadre d’un transfert de 7,5M€, assorti de bonus pouvant atteindre 2,5M€ ainsi que d’un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value ». Une déclaration qui confirme l’investissement consenti pour Noah Martey. Avec l’officialisation de Noah Martey, l’OL valide une deuxième recrue hivernale stratégique après Endrick, prêté par le Real Madrid cet hiver.