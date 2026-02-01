Lyon - Lille (1-0) : La machine à gagner lyonnaise est inarrêtable

Le football est parfois d'une cruauté absolue, et Lille l'a appris à ses dépens. Dominateurs dans le jeu, les Dogues pensaient avoir la mainmise sur la rencontre, mais ils se sont heurtés à un mur nommé Dominik Greif, décisif devant Perrault (15e), et à la scoumoune, Pardo Fernandez fracassant le poteau (28e). La punition fut immédiate et chirurgicale. Sur l'une de leurs rares incursions, les Lyonnais ont fait mouche : la recrue danoise Noah Nartey, pour sa première titularisation, convertissait une offrande de Ruben Kluivert pour climatiser les ardeurs nordistes (37e). 1-0. Efficacité maximale.