Un mois seulement a suffi pour changer l’atmosphère autour de l’Olympique Lyonnais. Sans avoir encore disputé une saison complète en Ligue 1, Endrick s’est déjà imposé comme un accélérateur sportif et économique majeur pour le club rhodanien. Entre attentes immenses, engouement populaire et premiers résultats concrets, l’arrivée d’Endrick à l’OL ne se limite pas à un simple prêt hivernal. Elle marque un tournant stratégique, dont les effets se mesurent déjà bien au-delà des terrains.
Ligue 1, l'énorme coup de boost d'Endrick à l'OL
Endrick, le grand coup hivernal de l’OL
Officiellement joueur de l’OL depuis un mois, Endrick n’a pourtant pas attendu son installation à Lyon pour séduire les supporters. Dès les premières rumeurs d’un prêt à l’automne 2025, Endrick faisait déjà l’objet d’une véritable opération séduction sur les réseaux sociaux. Les dirigeants lyonnais, sous l’impulsion de Matthieu Louis-Jean, ont mené un travail de fond pour convaincre le Real Madrid et le clan Endrick, malgré une concurrence sérieuse sur le dossier.
Le 23 décembre, l’OL officialise l’opération dans un communiqué précis : « L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour l’arrivée, sous la forme d’un prêt payant de 1 M€ maximum, de l’attaquant international brésilien Endrick jusqu’à la fin de la saison ». Une annonce immédiatement suivie d’un raz de marée numérique, confirmant que l’arrivée d’Endrick dépasse le simple cadre sportif.
Endrick fait exploser les médias de l’OL
Sur les plateformes sociales du club rhodanien, l’effet Endrick est spectaculaire. Les trois messages annonçant sa venue cumulent 145 000 likes sur X et 2,6 millions sur Instagram. La première vidéo officielle d’Endrick atteint 18,8 millions de vues, un record pour l’OL, tandis que ses premiers pas à l’entraînement sont visionnés plus de 8 millions de fois. Même son premier but sous le maillot lyonnais dépasse les 2,3 millions de vues sur YouTube.
Sur ses comptes personnels, Endrick génère également une dynamique impressionnante. Son message d’arrivée franchit les 10 000 retweets et dépasse le million de likes sur Instagram. De la France au Brésil, en passant par l’Espagne, la signature d’Endrick à l’OL s’impose comme un événement mondial, largement relayé par les médias et salué par plusieurs stars du football.
Endrick déjà impactant sur le terrain avec l’OL
Attendu par les supporters dès le 26 décembre à Lyon, Endrick s’est montré mesuré lors de ses premiers jours, privilégiant la discrétion avant de monter progressivement en puissance. Sa présentation officielle, le 5 janvier, attire plus de 100 000 spectateurs sur YouTube, confirmant l’aura du joueur. Endrick adopte alors un discours humble, remerciant Dieu et affirmant vouloir aider le collectif sans s’imposer comme une star.
Sur le terrain, Endrick répond rapidement présent. Bien que Paulo Fonseca souligne qu’Endrick n’est pas encore à 100 % physiquement, l’attaquant est déjà titularisé à deux reprises. Il inscrit notamment le but décisif face au LOSC en Coupe de France (2-1) et délivre une passe décisive contre Brest (2-1). En 161 minutes jouées, Endrick affiche déjà un impact supérieur à celui de ses six derniers mois à Madrid.
Endrick, un levier économique et stratégique pour l’OL
L’apport d’Endrick ne se limite pas aux résultats sportifs. En un mois, l’OL gagne près d’un million de followers sur l’ensemble de ses réseaux sociaux, preuve directe de l’effet Endrick. Côté merchandising, la dynamique est tout aussi parlante. Initialement dominées par Tolisso, Fofana et Mikautadze, les ventes de maillots placent désormais Endrick comme deuxième meilleure vente du club.
Selon Foot Mercato, la présence d’Endrick influence également les audiences télévisées, notamment au Brésil, où les matches lyonnais sont suivis avec une attention accrue. Privé de Ligue Europa sur la première phase, Endrick devrait devenir un atout majeur lors de la suite de la compétition, l’OL pouvant ajuster sa liste UEFA.
En seulement un mois, Endrick s’impose comme une véritable valeur ajoutée pour l’Olympique Lyonnais. Sportivement, médiatiquement et économiquement, l’international brésilien transforme la visibilité du club et renforce son attractivité à l’international. Si le prêt reste limité dans le temps, l’OL profite pleinement de l’impact immédiat d’Endrick, devenu l’une des figures centrales de la seconde partie de saison.