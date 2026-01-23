Ligue 1, l'énorme coup de boost d'Endrick à l'OL

Officiellement joueur de l’OL depuis un mois, Endrick n’a pourtant pas attendu son installation à Lyon pour séduire les supporters. Dès les premières rumeurs d’un prêt à l’automne 2025, Endrick faisait déjà l’objet d’une véritable opération séduction sur les réseaux sociaux. Les dirigeants lyonnais, sous l’impulsion de Matthieu Louis-Jean, ont mené un travail de fond pour convaincre le Real Madrid et le clan Endrick, malgré une concurrence sérieuse sur le dossier.

Le 23 décembre, l’OL officialise l’opération dans un communiqué précis : « L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour l’arrivée, sous la forme d’un prêt payant de 1 M€ maximum, de l’attaquant international brésilien Endrick jusqu’à la fin de la saison ». Une annonce immédiatement suivie d’un raz de marée numérique, confirmant que l’arrivée d’Endrick dépasse le simple cadre sportif.