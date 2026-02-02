OFFICIEL - L'OL s'offre une pépite du PSG

L’Olympique Lyonnais continue d’animer le marché des transferts avec un coup tourné vers l’avenir. En quête de renforts ciblés pour consolider son effectif, le club rhodanien a su se montrer opportuniste face à une forte concurrence européenne. Dans l’ombre des négociations, un nom a rapidement émergé comme une priorité stratégique. Ce dossier, suivi de près tout au long de la journée, a fini par trouver son épilogue en soirée, confirmant l’ambition lyonnaise de miser sur la jeunesse. Au cœur de cet accord, Noham Kamara incarne ce pari assumé entre potentiel, projection et immédiateté sportive.

Le PSG cède Noham Kamara à l’OL

Comme annoncé par plusieurs médias français plus tôt, l’OL et le Paris Saint-Germain ont trouvé un terrain d’entente pour le prêt de Noham Kamara, malgré l’intérêt appuyé du Bayer Leverkusen. Âgé de 19 ans, Noham Kamara rejoint ainsi les Gones jusqu’à la fin de la saison afin de franchir un nouveau cap dans sa progression. Ce mouvement s’inscrit dans une logique claire : offrir du temps de jeu à Noham Kamara dans un environnement compétitif, tout en renforçant la rotation défensive lyonnaise sur la seconde partie de saison.

Dans la soirée, l’Olympique Lyonnais a confirmé l’opération dans un communiqué officiel : « L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée jusqu’à la fin de la saison de Noham Kamara, en provenance du Paris Saint-Germain, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat d’un montant de 4 M€, assorti d’un maximum de 2M€ de bonus et d’un intéressement complémentaire de 20 % sur une éventuelle plus-value future ». Avec cette formule, l’OL se laisse la possibilité de sécuriser durablement Noham Kamara, tout en maîtrisant son investissement, preuve d’une stratégie mercato mesurée et structurée.