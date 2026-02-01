Endrick ne ferme pas la porte à l'OL !

L'international brésilien a véritablement brillé en Ligue 1, inscrivant quatre buts en seulement trois matchs, ce qui a alimenté les rumeurs d'une possible prolongation de son prêt en France.

Endrick est en grande forme avec Lyon jusqu'à présent.

Depuis son arrivée en prêt jusqu'à la fin de la saison, Endrick a eu un impact incroyable sur le Lyon de Paulo Fonseca.

Souhaitant obtenir plus de temps de jeu après seulement trois apparitions avec le Real Madrid cette saison, l'attaquant de 19 ans s'épanouit pleinement dans son nouvel environnement.

Endrick a fait des débuts mémorables en marquant lors de la victoire 2-1 de Lyon à Lille en seizièmes de finale de la Coupe de France le 11 janvier, avant de réaliser un triplé lors de la victoire 5-2 en championnat à Metz deux semaines plus tard.

L'efficacité impressionnante d'Endrick devant le but a considérablement augmenté ses chances d'intégrer la sélection brésilienne de Carlo Ancelotti pour la Coupe du Monde 2026 au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

L'attaquant brésilien n'exclut pas une prolongation de son séjour en Ligue 1.

Alors qu'Endrick continue d'impressionner à Lyon, les spéculations vont bon train quant à la possibilité que le jeune prodige prolonge son séjour au sein du club parisien en signant un nouveau contrat de prêt cet été.

Ces rumeurs se sont intensifiées après qu'Endrick a refusé d'exclure cette option lorsqu'on l'a interrogé sur la possibilité de rester chez les Gones.

Dans une interview accordée au quotidien français L'Équipe, l'ancien joueur de Palmeiras a déclaré : « Dieu seul sait ce qui va se passer, s'il me dira de rester ou non. Nul ne sait de quoi demain sera fait. »

Évoquant son arrivée à Lyon, déjà couronnée de succès, Endrick a ajouté : « Mon adaptation s’est faite presque parfaitement. Depuis mon arrivée, la communication avec mes coéquipiers et le staff a été excellente. Je leur suis vraiment reconnaissant de leur soutien quotidien. J’espère maintenant progresser un peu plus à chaque match, afin que nous puissions atteindre nos objectifs en fin de saison.

« Le fait que la direction du club soit venue me rencontrer et m’ait donné sa parole a été significatif. J’ai senti leur confiance. J’ai trouvé ici une équipe très unie, où règne un véritable esprit de camaraderie, ce qui est important. C’est même le plus important. S’il y a unité sur et en dehors du terrain, les choses se déroulent plus facilement et naturellement. »