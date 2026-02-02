OFFICIEL - L'OL enrôle Roman Yaremchuk

L’Olympique Lyonnais a mis fin au suspense. En quête d’un dernier atout offensif pour compléter un mercato hivernal ambitieux, l’OL a officialisé l’arrivée de Roman Yaremchuk. Dans un contexte pourtant contraint par les exigences financières de la DNCG, le club rhodanien continue de surprendre par la cohérence de sa stratégie sportive. Alors que peu d’observateurs imaginaient Lyon à ce niveau en début de saison, l’OL s’est repositionné comme un acteur crédible sur tous les tableaux, et l’arrivée de Roman Yaremchuk vient confirmer cette dynamique.

Roman Yaremchuk est Lyonnais !

Après un été marqué par de nombreuses ventes pour assurer sa stabilité économique, l’OL a su bâtir un effectif compétitif, performant en Ligue 1 comme en Ligue Europa. Toujours en course pour un titre en Coupe de France, notamment après l’élimination du PSG, le club lyonnais a abordé le mercato hivernal avec ambition. L’intégration de Roman Yaremchuk s’inscrit dans cette logique, celle d’un effectif renforcé sans prise de risque excessive, mais avec une vision claire pour la seconde partie de saison.

Depuis plusieurs semaines, Paulo Fonseca réclamait l’arrivée d’un avant-centre capable d’apporter puissance et présence dans la surface. Le prêt de Martin Satriano à Getafe avait accentué ce besoin, poussant l’OL à accélérer sur le dossier Roman Yaremchuk. Rapidement, le nom de Roman Yaremchuk s’est imposé comme une priorité, tant pour son profil que pour son expérience du haut niveau européen.

Après plusieurs jours de négociations, l’OL a officialisé l’opération : « L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer l’arrivée de l’attaquant international ukrainien Roman Yaremchuk jusqu’au 30 juin 2026, sous la forme d’un prêt d’un montant de 1,5 M€, assorti d’une option d’achat de 5 M€ ». À 30 ans, Roman Yaremchuk arrive en provenance de l’Olympiakos, où il a inscrit quatre buts en seize apparitions cette saison, malgré une concurrence relevée. Pour l’OL, le recrutement de Roman Yaremchuk représente une opportunité sportive et financière maîtrisée, offrant à Lyon une arme supplémentaire pour aborder sereinement les échéances à venir.