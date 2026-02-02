Mercato : Après Molebe, un autre crack de l'OL débarque en Ligue 2

L’Olympique Lyonnais poursuit sa politique de gestion ciblée de ses jeunes talents. Si le club rhodanien a ouvert la porte à plusieurs éléments issus de son centre de formation cette saison, tous n’ont pas encore convaincu le staff technique dans l’exigence du très haut niveau. Après le départ d’Enzo Molebe, un autre dossier sensible a rapidement pris forme. Dans cette stratégie d’ajustement, l’OL a tranché pour permettre à Alejandro Gomes Rodriguez de gagner en maturité.

Alejandro Gomes Rodriguez va rejoindre Annecy

À seulement 17 ans, Alejandro Gomes Rodriguez s’apprête ainsi à franchir une étape clé de sa jeune carrière, loin du Groupama Stadium mais toujours sous l’œil attentif de ses dirigeants. Comme attendu ces dernières heures, l’OL a décidé d’inclure Alejandro Gomes Rodriguez dans la vague de prêts hivernaux. Buteur remarqué face au PAOK en Ligue Europa, Alejandro Gomes Rodriguez n’a toutefois pas obtenu la continuité espérée sous les ordres de Paulo Fonseca, qui attend davantage d’impact et de régularité à l’entraînement.

Dans ce contexte, L’Equipe annonce, lundi soir, que le club lyonnais a validé le prêt de Alejandro Gomes Rodriguez à Annecy jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat. Une décision assumée, permettant à Alejandro Gomes Rodriguez de s’aguerrir en Ligue 2, comme Enzo Molebe avant lui, avec l’objectif clair de revenir à Lyon cet été plus armé pour répondre aux exigences du haut niveau.