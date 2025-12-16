FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-FREIBURGAFP
Patrick Tchanhoun

Les exigences de Dayot Upamecano connues, le PSG va passer à l’action

Libre dans quelques mois, Dayot Upamecano attire le PSG. Mais son dossier cache des exigences qui changent tout.

À l’approche de l’été, le Paris Saint-Germain prépare déjà ses grands chantiers. Parmi eux, la défense centrale occupe une place stratégique, avec un nom qui revient avec insistance : Dayot Upamecano. Une révélation vient de dévoiler les exigences financières du défenseur français.

0