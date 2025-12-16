À l’approche de l’été, le Paris Saint-Germain prépare déjà ses grands chantiers. Parmi eux, la défense centrale occupe une place stratégique, avec un nom qui revient avec insistance : Dayot Upamecano. Une révélation vient de dévoiler les exigences financières du défenseur français.
Les exigences de Dayot Upamecano connues, le PSG va passer à l’action
- AFP
Le PSG anticipe l’après-Marquinhos
Le PSG ne se contente plus de gérer l’instant. Après les arrivées successives de Willian Pacho puis d’Ilya Zabarnyi ces deux dernières saisons, le club de la capitale souhaite poursuivre cette politique de renforcement ciblé. L’objectif reste clair : préparer progressivement la succession de Marquinhos.
Dans cette optique, les décideurs parisiens ont coché un profil précis. Dayot Upamecano, en fin de contrat avec le Bayern Munich en juin prochain, coche toutes les cases. Solide, expérimenté au plus haut niveau, international français, le défenseur de 27 ans s’impose aujourd’hui comme une référence mondiale à son poste.
- AFP
Une piste prioritaire pour Campos et Luis Enrique
Du côté de Paris, le dossier Upamecano figure tout en haut de la pile. Luis Campos apprécie son profil depuis longtemps. Luis Enrique, lui, voit en lui un défenseur capable de s’adapter à ses principes de jeu, avec une relance propre et une capacité à défendre haut.
Le fait que le joueur arrive au terme de son contrat renforce encore l’intérêt du PSG. Aucune indemnité de transfert à prévoir. Du moins en théorie. Car la réalité du marché promet un dossier bien plus coûteux que prévu.
- Getty Images Sport
Des exigences financières XXL
Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, les discussions autour de Dayot Upamecano s’annoncent complexes. Même libre, le défenseur réclame un effort financier colossal. Lui et son entourage exigent une prime à la signature estimée à 20 millions d’euros, accompagnée d’un salaire annuel proche des 20 millions d’euros.
En clair, le club prêt à s’attacher ses services devra investir une enveloppe globale flirtant avec les 40 millions d’euros. Des conditions jugées excessives par la direction bavaroise, à tel point que les négociations entre le Bayern Munich et son défenseur seraient actuellement « au point mort ».
- Getty Images Sport
Un boulevard… mais une concurrence redoutable
Cette situation ouvre clairement la porte à un départ. Le PSG se tient prêt, mais Paris n’avance pas seul. Le Real Madrid surveille également le dossier de très près et pourrait devenir le principal rival des Rouge et Bleu.
Reste à savoir qui saura convaincre Upamecano, sportivement comme financièrement. S’il parvient à boucler une telle opération, Luis Campos frapperait fort sur le marché et enverrait un signal clair à l’Europe entière avant l’été prochain.