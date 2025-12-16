Les exigences de Dayot Upamecano connues, le PSG va passer à l’action

Le PSG ne se contente plus de gérer l’instant. Après les arrivées successives de Willian Pacho puis d’Ilya Zabarnyi ces deux dernières saisons, le club de la capitale souhaite poursuivre cette politique de renforcement ciblé. L’objectif reste clair : préparer progressivement la succession de Marquinhos.

Dans cette optique, les décideurs parisiens ont coché un profil précis. Dayot Upamecano, en fin de contrat avec le Bayern Munich en juin prochain, coche toutes les cases. Solide, expérimenté au plus haut niveau, international français, le défenseur de 27 ans s’impose aujourd’hui comme une référence mondiale à son poste.