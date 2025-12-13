Mercato, la bataille s'intensifie autour de Dayot Upamecano

Depuis plusieurs saisons, Dayot Upamecano s’est imposé comme une référence à son poste. Pilier du Bayern Munich depuis son arrivée en 2021, le défenseur central français a enchaîné les performances de haut niveau, aussi bien en Bundesliga que sur la scène européenne. Avec l’équipe de France, Dayot Upamecano s’est également affirmé comme un élément fiable, capable de répondre présent lors des grands rendez-vous internationaux.

À 27 ans, Dayot Upamecano se retrouve aujourd’hui à un tournant majeur de sa carrière. En fin de contrat en juin prochain, le natif d’Évreux entre dans une zone de turbulences contractuelles qui le rend particulièrement attractif sur le marché. Cette situation ouvre la porte à une concurrence accrue entre clubs désireux de s’attacher les services d’un défenseur considéré comme l’un des meilleurs de sa génération.