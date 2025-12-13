À l’approche de l’ouverture d’un mercato estival qui s’annonce explosif, certains dossiers cristallisent déjà toutes les attentions. Celui de Dayot Upamecano figure désormais parmi les plus sensibles du marché européen. Entre discussions en cours, promesses verbales et stratégies d’attente, l’avenir du défenseur français reste incertain. Si le Bayern Munich tente encore de le retenir, plusieurs cadors européens, dont le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, se tiennent prêts à frapper. Dans l’ombre, une bataille silencieuse, mais féroce se dessine autour de Dayot Upamecano.
Mercato, la bataille s'intensifie autour de Dayot Upamecano
- Getty Images Sport
Dayot Upamecano enflamme le marché des transferts
Depuis plusieurs saisons, Dayot Upamecano s’est imposé comme une référence à son poste. Pilier du Bayern Munich depuis son arrivée en 2021, le défenseur central français a enchaîné les performances de haut niveau, aussi bien en Bundesliga que sur la scène européenne. Avec l’équipe de France, Dayot Upamecano s’est également affirmé comme un élément fiable, capable de répondre présent lors des grands rendez-vous internationaux.
À 27 ans, Dayot Upamecano se retrouve aujourd’hui à un tournant majeur de sa carrière. En fin de contrat en juin prochain, le natif d’Évreux entre dans une zone de turbulences contractuelles qui le rend particulièrement attractif sur le marché. Cette situation ouvre la porte à une concurrence accrue entre clubs désireux de s’attacher les services d’un défenseur considéré comme l’un des meilleurs de sa génération.
- Getty Images Sport
Le Bayern veut blinder Upamecano, le Real Madrid en embuscade
Conscient de l’enjeu, le Bayern Munich n’a pas tardé à engager des discussions avec l’entourage de Dayot Upamecano. Les dirigeants bavarois souhaitent prolonger leur cadre défensif et multiplient les échanges pour tenter de trouver un terrain d’entente. Toutefois, malgré plusieurs avancées, aucun accord définitif n’a encore été trouvé, laissant planer le doute sur la suite de l’aventure allemande du joueur.
En parallèle, le Real Madrid avance ses pions avec méthode. Selon les informations révélées par Foot Mercato, un accord verbal aurait été trouvé entre les Merengues et Dayot Upamecano sur les grandes lignes d’un futur contrat. Un engagement qui reste d’actualité et qui permet au club madrilène d’envisager une arrivée libre du défenseur français à l’issue de son bail actuel, un scénario particulièrement attractif sur le plan financier.
- AFP
Le PSG prêt à rafler la mise pour Dayot Upamecano
Dans ce dossier très disputé, le Paris Saint-Germain ne compte pas rester spectateur. Le club de la capitale suit de près l’évolution de la situation de Dayot Upamecano et s’est positionné auprès de son entourage. D’après Foot Mercato, les dirigeants parisiens ont fait savoir qu’ils étaient en mesure de satisfaire les exigences salariales du défenseur français, dans l’hypothèse où celui-ci deviendrait libre à la fin de la saison.
Alors que la dernière proposition du Bayern Munich ne répondrait pas encore pleinement aux attentes de Dayot Upamecano, le PSG et le Real Madrid apparaissent prêts à s’aligner sur ses conditions contractuelles. Cette concurrence directe accentue la pression sur le club bavarois, désormais face à une course contre la montre pour conserver son taulier défensif.
- Getty Images Sport
Un feuilleton appelé à durer
À ce stade, l’avenir de Dayot Upamecano reste ouvert. Entre la volonté du Bayern Munich de sécuriser son défenseur, l’accord verbal toujours valable avec le Real Madrid et l’intérêt appuyé du PSG, toutes les options demeurent sur la table. Les prochains mois seront décisifs, tant pour le joueur que pour les clubs impliqués.
Une chose est certaine, le dossier Dayot Upamecano s’annonce comme l’un des feuilletons majeurs du prochain mercato. La bataille ne fait que commencer, et chaque mouvement pourrait peser lourd dans la balance d’une décision qui s’annonce stratégique pour la suite de sa carrière.