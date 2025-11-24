Alors que Paris prépare déjà les contours de son effectif pour la saison prochaine, le dossier Dayot Upamecano s’impose comme l’un des sujets les plus brûlants du moment. Le défenseur, en fin de contrat en juin, aiguise les ambitions du Paris Saint-Germain qui souhaite renforcer son ossature française tout en profitant d’opportunités stratégiques. Face à une concurrence annoncée et un Bayern déterminé à prolonger son joueur, le timing devient décisif. Dans ce contexte tendu, Dayot Upamecano voit son avenir se jouer à grande vitesse.
Dayot Upamecano au PSG, ça brûle
- Getty Images Sport
Le PSG passe à l’attaque pour Dayot Upamecano
Depuis plusieurs semaines, le projet parisien s’oriente vers un recrutement ciblant davantage de joueurs français, et Dayot Upamecano est rapidement devenu un profil prioritaire. D’après Foot01, Luis Enrique souhaite éviter les signatures impulsives, mais l’entraîneur resterait sensible à l’arrivée d’un joueur de haut niveau, surtout si Dayot Upamecano peut être obtenu à faible coût en raison de sa situation contractuelle. Le fait qu’il arrive en fin d’engagement au Bayern renforce l’intérêt parisien.
Selon les informations de Sky Sport, le PSG serait passé à la vitesse supérieure dans les discussions internes, considérant Dayot Upamecano comme l’une des cibles majeures du prochain mercato. Les dirigeants franciliens étudieraient déjà la faisabilité du transfert en anticipant les conditions d’une éventuelle négociation. L’entourage du défenseur serait observé de près, ce qui témoigne de l’avancée du dossier.
- Getty Images
Le PSG face à une rude concurrence pour Dayot Upamecano
L’autre élément important est la présence annoncée du Real Madrid dans le dossier. Toujours selon Sky Sport, les dirigeants espagnols surveillent également la situation de Dayot Upamecano, ce qui pourrait imposer une accélération supplémentaire au PSG. Le Bayern, conscient du risque, voudrait prolonger son joueur afin d’éviter un départ libre. Le club allemand sait que la clause libératoire constitue l’un des points de blocage majeurs.
À partir du mois de janvier, Dayot Upamecano sera libre de s’engager où il le souhaite pour la saison suivante. Cette fenêtre contractuelle joue un rôle central, d’autant plus que l’international français souhaite connaître son futur club le plus tôt possible. À en croire Foot01, il souhaiterait clarifier sa situation avant la Coupe du monde 2026, une échéance qui donne un poids supplémentaire à sa décision.
- AFP
Dayot Upamecano, un profil qui séduit Luis Enrique
Dayot Upamecano affiche un intérêt manifeste pour le PSG, un point qui pourrait peser dans la balance. La perspective de jouer en France, dans un club en quête de stabilité défensive, apparaît comme un défi séduisant pour le défenseur. Luis Enrique, qui restructure son arrière-garde, verrait en Dayot Upamecano une solution idéale grâce à son expérience et son âge encore favorable pour un projet à long terme.
Paris anticipe également plusieurs mouvements en défense. Les noms de Lucas Beraldo, Lucas Hernandez ou même Marquinhos circulent parmi les possibles départs estivaux. Dans cette optique, Dayot Upamecano s’inscrit parfaitement dans le renouvellement d’un secteur stratégique pour la saison prochaine. Le club considère qu’il coche un ensemble de critères qui correspondent à ses nouvelles orientations sportives.
- Getty Images
Le Bayern ne veut pas lâcher Upamecano
Le Bayern, malgré une position délicate, n’a pas renoncé à prolonger Dayot Upamecano. Le club veut clarifier les discussions autour de sa clause libératoire afin d’éviter un départ sans contrepartie. Toutefois, la pression du calendrier contractuel pourrait compliquer les négociations. Le défenseur souhaite une issue claire, et son avenir se décidera très probablement avant l’été prochain.
Dans les prochaines semaines, Dayot Upamecano devrait devenir l’un des noms les plus commentés du marché. Entre un PSG déterminé, un Real Madrid à l’affût et un Bayern qui refuse d’abandonner, la bataille s’annonce intense. Si Paris veut réellement concrétiser l’opération, la fenêtre de tir ne devra pas être manquée.