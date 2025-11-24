Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport
Bour Han Amoussa

Dayot Upamecano au PSG, ça brûle

A l’approche du mercato hivernal, le PSG a décidé d’accélérer pour le dossier Dayot Upamecano.

Alors que Paris prépare déjà les contours de son effectif pour la saison prochaine, le dossier Dayot Upamecano s’impose comme l’un des sujets les plus brûlants du moment. Le défenseur, en fin de contrat en juin, aiguise les ambitions du Paris Saint-Germain qui souhaite renforcer son ossature française tout en profitant d’opportunités stratégiques. Face à une concurrence annoncée et un Bayern déterminé à prolonger son joueur, le timing devient décisif. Dans ce contexte tendu, Dayot Upamecano voit son avenir se jouer à grande vitesse.

Ligue des Champions
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Ligue des Champions
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB