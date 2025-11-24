Dayot Upamecano au PSG, ça brûle

Depuis plusieurs semaines, le projet parisien s’oriente vers un recrutement ciblant davantage de joueurs français, et Dayot Upamecano est rapidement devenu un profil prioritaire. D’après Foot01, Luis Enrique souhaite éviter les signatures impulsives, mais l’entraîneur resterait sensible à l’arrivée d’un joueur de haut niveau, surtout si Dayot Upamecano peut être obtenu à faible coût en raison de sa situation contractuelle. Le fait qu’il arrive en fin d’engagement au Bayern renforce l’intérêt parisien.

Selon les informations de Sky Sport, le PSG serait passé à la vitesse supérieure dans les discussions internes, considérant Dayot Upamecano comme l’une des cibles majeures du prochain mercato. Les dirigeants franciliens étudieraient déjà la faisabilité du transfert en anticipant les conditions d’une éventuelle négociation. L’entourage du défenseur serait observé de près, ce qui témoigne de l’avancée du dossier.