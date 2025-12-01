Mercato, le Real Madrid double le PSG pour Dayot Upamecano

Auteur d’une saison remarquable avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano s’est imposé comme l’un des défenseurs les plus fiables et les plus complets d’Europe. À 27 ans, le Français, ancien joueur du RB Leipzig, multiplie les performances de haut niveau, renforçant son statut de titulaire incontournable et attirant l’attention de grands clubs. En fin de contrat en juin prochain, Dayot Upamecano est désormais la cible de plusieurs géants européens, dont le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, tous deux en quête d’un défenseur central pour renforcer leur arrière-garde.

La bataille pour Dayot Upamecano s’annonce serrée, et la concurrence ne se limite pas aux deux clubs. Le Bayern Munich, conscient du potentiel et de l’importance de son défenseur, n’a pas encore abandonné l’idée de le prolonger. Mais selon les informations relayées par Fichajes, le Real Madrid semble aujourd’hui tenir la corde. Le club merengue prévoit d’attendre le 1er janvier pour entamer officiellement les négociations avec Dayot Upamecano, conformément aux règles en vigueur pour les joueurs en fin de contrat.