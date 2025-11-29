Le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue 1 ce samedi à 17h avec un déplacement délicat sur la pelouse de l’AS Monaco. Trois jours après un match complètement fou face à Tottenham, Luis Enrique doit recomposer sa défense. Les absences s’accumulent et modifient subtilement l’organisation du groupe pour cette 14e journée. Un visage inattendu fait même son apparition parmi les convoqués, preuve que l’entraîneur espagnol doit jongler avec les défaillances physiques qui frappent son effectif.
Le groupe du PSG contre Monaco : un gros absent à déplorer
- Getty Images
Une défense touchée avant un choc important
La rencontre face à Tottenham, conclue sur un spectaculaire 5-3, a laissé des traces dans l’effectif parisien. Nuno Mendes, encore victime d’un souci physique, doit renoncer au voyage en Principauté. Cette nouvelle contrainte s’ajoute à une liste déjà longue : Désiré Doué, Achraf Hakimi et Renato Marin restent hors du groupe, toujours en soins.
Malgré ces coups durs, Luis Enrique conserve une base presque identique à celle vue en Ligue des champions. Le technicien refuse de bouleverser ses plans et préfère ajuster à la marge. Seulement un changement apparaît clairement : la convocation du jeune David Boly, latéral de 16 ans, aperçu récemment en Youth League. Il compense l’absence de Mendes, même si son profil se situe sur le côté opposé.
- AFP
Les jeunes encore mis à contribution
Dans cette liste de 21 joueurs, une autre curiosité attire le regard : la présence du gardien Martin James, gardien numéro trois du club. Il accompagne Lucas Chevalier et Matvey Safonov pour ce déplacement. Luis Enrique continue ainsi d’ouvrir la porte aux jeunes, mais il ne retient pas Noham Kamara, laissé avec les U19.
Le groupe reste néanmoins solide, avec des cadres comme Marquinhos, Pacho, Zabarnyi ou Hernandez pour tenir la ligne défensive. Au milieu, Vitinha, Ruiz, Neves ou Zaïre-Emery répondent présents, tandis que l’attaque réunit Dembélé, Kvaratskhelia, Ramos, Barcola et Mbaye. Le PSG arrive donc affaibli, mais loin d’être désarmé.
Le groupe du PSG contre Monaco :
Gardiens : Chevalier, Safonov, James
Défenseurs : Marquinhos, Pacho, Zabarnyi, Hernandez, Beraldo, Boly
Milieux : Vitinha, Neves, Ruiz, Zaïre-Emery, Mayulu, Lee, Ndjantou
Attaquants : Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola, Ramos, Mbaye