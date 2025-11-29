Le groupe du PSG contre Monaco : un gros absent à déplorer

La rencontre face à Tottenham, conclue sur un spectaculaire 5-3, a laissé des traces dans l’effectif parisien. Nuno Mendes, encore victime d’un souci physique, doit renoncer au voyage en Principauté. Cette nouvelle contrainte s’ajoute à une liste déjà longue : Désiré Doué, Achraf Hakimi et Renato Marin restent hors du groupe, toujours en soins.

Malgré ces coups durs, Luis Enrique conserve une base presque identique à celle vue en Ligue des champions. Le technicien refuse de bouleverser ses plans et préfère ajuster à la marge. Seulement un changement apparaît clairement : la convocation du jeune David Boly, latéral de 16 ans, aperçu récemment en Youth League. Il compense l’absence de Mendes, même si son profil se situe sur le côté opposé.