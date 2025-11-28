Monaco - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le contraste est saisissant, presque cruel. Pour le choc de la 13e journée de Ligue 1, ce samedi après-midi (17h), l'AS Monaco accueille le Paris Saint-Germain au Stade Louis-II. Mais ce qui devait être un sommet entre deux prétendants au podium ressemble aujourd'hui à un duel déséquilibré entre une équipe au bord du gouffre et une machine à gagner en pleine euphorie.

Monaco, la peur du vide et un coach sur la sellette

La situation est alarmante sur le Rocher. Avec trois défaites consécutives en championnat et une défense devenue passoire (25 buts encaissés), Monaco sombre. Sébastien Pocognoli, l'entraîneur arrivé en cours de saison, est déjà sur un siège éjectable. L'ambiance est délétère, marquée par les sorties médiatiques acerbes de joueurs comme Mohammed Salisu contre ses attaquants. Privé de son capitaine Denis Zakaria suspendu, et malgré le retour médiatique mais fragile de Paul Pogba, l'ASM aborde ce rendez-vous avec la peur au ventre.

Le PSG en pleine euphorie

En face, le PSG marche sur l'eau. Vainqueurs spectaculaires de Tottenham (5-3) en milieu de semaine avec un triplé de Vitinha, les champions d'Europe en titre impressionnent par leur force collective et la qualité de leur milieu de terrain. Leaders de Ligue 1 et invaincus sur la scène nationale depuis leur faux-pas dans le Classique, les hommes de Luis Enrique arrivent en Principauté avec le plein de confiance et l'ambition d'enfoncer un peu plus leur adversaire.

Un match piège ou une exécution ?

Si l'histoire rappelle que Monaco est l'équipe qui a le plus souvent battu le PSG en Ligue 1, la dynamique actuelle laisse peu de place au doute. Pour Monaco, ce match est celui de la dernière chance pour éviter la crise totale. Pour le PSG, c'est l'occasion de confirmer son statut de "meilleure équipe d'Europe" et de poursuivre sa marche en avant. Mais attention, un animal blessé est toujours dangereux.

Sur quelle chaine suivre le match Monaco - Paris Saint-Germain ?

La rencontre entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce samedi 28 novembre 2025 à partir de 17h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Horaire et lieu du match Monaco - Paris Saint-Germain

Ligue 1 - Ligue 1 Stade Louis II, Monaco

La rencontre entre Monaco et le PSG se tiendra ce samedi à partir de 17h00, heure française, au Stade Louis II de Monte Carlo.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Monaco

Monaco aborde la réception du PSG avec une défense largement affaiblie. Eric Dier (mollet) et Christian Mawissa (ischio-jambiers) restent indisponibles, tandis que le capitaine Denis Zakaria purge un suspension de deux matchs, ce qui prive Sébastien Pocognoli d’un cadre supplémentaire dans l’entrejeu. Paul Pogba, entré en fin de rencontre à Rennes pour sa première apparition sous le maillot monégasque, pourrait théoriquement compenser cette absence mais devrait encore débuter sur le banc, le staff privilégiant une reprise progressive. En revanche, Folarin Balogun revient de suspension et mènera une attaque où Ansu Fati et Maghnes Akliouche conservent une longueur d’avance, même si Fati marque le pas depuis plusieurs semaines. Monaco devrait reconduire un 3-4-3, avec Hradecky dans les buts et Vanderson, Lamine Camara, Golovin et Ouattara dans les couloirs et l'entrejeu.

Infos sur l'équipe du PSG

Le PSG se déplace en Principauté avec un effectif moins diminué qu'au début de l'automne, mais toujours privé de quelques titulaires importants. Achraf Hakimi poursuit sa récupération et ne rejouera qu’après la CAN, tandis que Désiré Doué reste en convalescence malgré l’optimisme du staff pour un retour avant la trêve hivernale. La bonne nouvelle du week-end vient d’Ousmane Dembélé, revenu aux affaires contre Tottenham après plusieurs semaines d’arrêt et désormais candidat sérieux à une place dans le trio offensif. Luis Enrique pourrait néanmoins reconduire Gonçalo Ramos en pointe. Nuno Mendes, sorti après une légère alerte face aux Spurs, a déclaré forfait pour ce déplacement en Principauté, au même titre que le gardien remplaçant Renato Marin.

