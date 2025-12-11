Le Paris Saint-Germain revient de Bilbao avec un match nul frustrant (0-0), mais aussi un point d’inquiétude bien plus sérieux : la blessure de Marquinhos. Le capitaine parisien a quitté ses partenaires à la pause, alors qu’on imaginait d’abord un simple coup après un duel violent en première période. Pourtant, le défenseur a signalé un problème bien plus gênant, qui oblige le club à attendre des examens pour connaître la suite. Cette alerte tombe au pire moment pour Paris, déjà sous pression en Ligue des champions.
PSG : des nouvelles de Marquinhos, blessé à Bilbao
- Getty Images Sport
Marquinhos contraint de sortir à la mi-temps
La rencontre avait commencé de façon tendue pour le PSG, et encore plus pour Marquinhos. Aligné d’entrée au cœur de la défense, le Brésilien a terminé les 45 premières minutes avec des signaux alarmants. À la pause, Luis Enrique a choisi de le remplacer par Ilya Zabarnyi, précieux et appliqué pour verrouiller la seconde période.
Selon les informations recueillies juste après la rencontre, Marquinhos a évoqué une douleur naissante aux adducteurs, une zone toujours délicate pour un joueur qui enchaîne autant de minutes. Sa sortie a logiquement suscité une vague d’interrogations. Le journal Le Parisien rapporte que le défenseur s’est contenté d’expliquer aux journalistes qu’il faudra patienter jusqu’à jeudi pour voir comment ça évolue.
Luis Enrique, prudent, n’a pris aucun risque et a préféré gérer l’urgence avec lucidité. Le capitaine parisien rejoint donc la liste des dossiers médicaux à surveiller de près dans les prochaines heures.
- AFP
Un duel très rugueux avec Sancet avant la sortie
La première période n’a pas été de tout repos pour le défenseur. À la demi-heure de jeu, Marquinhos s’est retrouvé au sol après un geste extrêmement musclé d’Oihan Sancet. L’Espagnol lui a écrasé la cheville avec sa semelle, un geste qui aurait pu entraîner un rouge dans d’autres circonstances. Contre toute attente, l’arbitre s’est contenté de laisser filer l’action.
Le Brésilien a trouvé la force de finir la mi-temps, malgré la douleur et les interrogations. À la fin du match, il a tenu à clarifier les choses auprès de la presse. « Ce n’est pas un coup, c’est l’adducteur », a-t-il indiqué, mettant fin aux hypothèses d’un simple traumatisme lié au tacle.
Cette précision ne rassure pas vraiment Paris. RMC Sport affirme même que ce type de blessure musculaire pourrait entraîner plusieurs semaines d’absence, en fonction des résultats des examens prévus ce jeudi.
- Getty Images Sport
Une soirée contrastée pour un joueur au bord d’un nouveau record
Malgré sa sortie prématurée, Marquinhos poursuit son avancée dans l’histoire de la compétition. Le défenseur a disputé son 111e match en Ligue des champions, ce qui fait de lui le troisième Brésilien le plus capé dans le tournoi, à égalité avec Dani Alves. Il reste encore à neuf rencontres du sommet détenu par Roberto Carlos (120).
Le capitaine parisien pourrait théoriquement égaler ce record dès cette saison, mais seulement si Paris réalise un parcours parfait jusqu’en finale, sans passer par les barrages. Tout dépendra désormais de son état physique. Avec les enjeux qui attendent le PSG, chaque match compte, et chaque absence peut peser lourd.
- AFP
Paris retient son souffle dans l’attente des examens
La soirée à Bilbao devait donner des certitudes sportives. Elle offre finalement des questions médicales. Le PSG espère un scénario favorable, mais personne ne masque l’appréhension. Le club saura dans les prochaines heures si son capitaine pourra reprendre avec le groupe ou si une période d’arrêt s’impose.
La prudence s’impose désormais alors que la saison entre dans une phase décisive. Le vestiaire, le staff et les supporters retiennent leur souffle, dans l’attente du verdict.