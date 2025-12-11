PSG : des nouvelles de Marquinhos, blessé à Bilbao

La rencontre avait commencé de façon tendue pour le PSG, et encore plus pour Marquinhos. Aligné d’entrée au cœur de la défense, le Brésilien a terminé les 45 premières minutes avec des signaux alarmants. À la pause, Luis Enrique a choisi de le remplacer par Ilya Zabarnyi, précieux et appliqué pour verrouiller la seconde période.

Selon les informations recueillies juste après la rencontre, Marquinhos a évoqué une douleur naissante aux adducteurs, une zone toujours délicate pour un joueur qui enchaîne autant de minutes. Sa sortie a logiquement suscité une vague d’interrogations. Le journal Le Parisien rapporte que le défenseur s’est contenté d’expliquer aux journalistes qu’il faudra patienter jusqu’à jeudi pour voir comment ça évolue.

Luis Enrique, prudent, n’a pris aucun risque et a préféré gérer l’urgence avec lucidité. Le capitaine parisien rejoint donc la liste des dossiers médicaux à surveiller de près dans les prochaines heures.