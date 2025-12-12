Metz - Paris Saint-Germain : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un duel des extrêmes aux allures d'exutoire. Ce samedi soir à Saint-Symphorien, le Paris Saint-Germain, dauphin frustré, rend visite au FC Metz, lanterne rouge en perdition. Pour le PSG, ce dernier match avant la trêve hivernale est une mission claire : gagner pour oublier la frustration européenne de Bilbao et reprendre provisoirement le trône de Ligue 1 au RC Lens.

Paris veut retrouver son efficacité perdue

Le nul vierge ramené de San Mamés (0-0) mercredi a laissé un goût amer. Dominateurs mais stériles, les Parisiens n'ont plus marqué en Ligue des Champions depuis un mois. Luis Enrique attend une réaction d'orgueil de ses attaquants pour prouver que ce mutisme n'était qu'un accident. Malgré les absences (Hakimi, Kimpembe) et les incertitudes (Dembélé, Marquinhos), le champion en titre doit faire parler la poudre face à la pire défense du championnat pour chasser les doutes nés en Espagne.

Metz, la lanterne rouge au bord du gouffre

Pour Metz, la situation est critique. Bons derniers avec 11 points et sur une série de trois défaites consécutives, les Grenats sont en pleine crise de confiance. "On est vulnérables, dès que ça prend de la vitesse on est transpercés", a avoué lucide l'entraîneur Stéphane Le Mignan. Face à l'armada parisienne, la mission s'annonce impossible pour une équipe qui sombre mentalement dès le premier coup dur.

Un contexte extra-sportif pesant

Ce match se joue aussi dans un climat particulier pour le PSG, entre l'attaque de son bus à Bilbao et l'imminence du verdict des prud'hommes dans le litige l'opposant à Kylian Mbappé (16 décembre). Des perturbations hors terrain que les joueurs devront ignorer pour finir l'année sur une bonne note et éviter le piège d'un relâchement coupable face à un adversaire blessé.

Horaire et lieu du match Metz - Paris Saint-Germain

Ligue 1 - Ligue 1 Stade Saint Symphorien

La rencontre entre Metz et le PSG se tiendra ce samedi 13 décembre à partir de 19h00, heure française, au Stade Saint-Symphorien de Metz.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Metz

Le FC Metz devra composer avec plusieurs absences pour la réception du PSG ce samedi. Le gardien remplaçant Pape Sy est d’ores et déjà forfait, touché à la tête, tandis que Joseph Mangondo reste très incertain en raison d’un problème au genou. En défense, Urie-Michel Mboula est également douteux, gêné par les ischio-jambiers, et pourrait être ménagé par précaution.

Aucun joueur n’est suspendu côté messin, mais ces absences réduisent encore les options de Stéphane Le Mignan, dont l’équipe occupe la dernière place du classement et reste sur trois défaites consécutives.

Sur le plan offensif, Gauthier Hein demeure l’un des rares motifs de satisfaction. Le capitaine des Grenats a inscrit son cinquième but de la saison lors de la dernière journée, face à son ancien club, confirmant son rôle central dans une équipe en quête de points et de confiance face à l’un des cadors du championnat.

Infos sur l'équipe du PSG

Le Paris Saint-Germain se déplacera à Metz avec plusieurs incertitudes encore non levées, notamment en défense. Touché musculairement à la hanche droite contre Bilbao, Marquinhos reste aux soins et semble se diriger vers un forfait pour ce déplacement en Ligue 1. Le staff parisien ne souhaite prendre aucun risque avec son capitaine à l’approche d’une fin d’année chargée.

Ousmane Dembélé, forfait en Ligue des champions, a de son côté repris l’entraînement individuel après son épisode grippal. Sa présence dans le groupe reste incertaine et dépendra de son évolution d’ici le coup d’envoi. Même prudence concernant Lucas Beraldo, toujours gêné au mollet.

Bonne nouvelle en revanche pour Lucas Chevalier, remis de sa blessure à la cheville et de retour à l’entraînement collectif. Luis Enrique a d’ailleurs salué la prestation et le professionnalisme de Matvey Safonov, soulignant la profondeur à un poste clé. Achraf Hakimi, lui, demeure indisponible.

Sur le plan offensif, Paris pourra s’appuyer sur Kvaratskhelia, auteur d’un doublé le week-end dernier, ainsi que sur Gonçalo Ramos, Mayulu et Mbaye, déjà décisifs récemment.

