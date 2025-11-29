L’Olympique de Marseille retrouve son Vélodrome ce samedi à 21h05 pour un rendez-vous crucial face à Toulouse. Encore porté par son succès européen contre Newcastle (2-1), le club phocéen aborde ce duel avec l’obligation de rester dans le rythme du haut du classement. La liste dévoilée par Roberto De Zerbi intrigue déjà : un cadre réapparaît, un héros récent disparaît. Dans une Ligue 1 où chaque erreur coûte cher, l’OM veut préserver son invincibilité à domicile et maintenir une pression constante sur ses rivaux directs.
Le groupe de l’OM contre Toulouse : un grand retour et un forfait inattendu
- AFP
Aguerd de retour, Bakola absent : une liste qui surprend
Roberto De Zerbi a retenu 21 joueurs pour cette 14e journée. La grande nouvelle concerne Nayef Aguerd, de nouveau opérationnel après plusieurs semaines loin des terrains. Ce retour renforce immédiatement une défense parfois poussée dans ses retranchements.
Mais une surprise surgit dans l’autre sens : Darryl Bakola, pourtant précieux face à Newcastle mardi, ne figure pas dans le groupe. Une absence que beaucoup ne s’attendaient pas à voir au moment d’aborder une rencontre où chaque atout compte. Il rejoint ainsi la liste des joueurs indisponibles, accompagnant Amir Murillo, Hamed Junior Traoré et Amine Gouiri, toujours bloqués à l’infirmerie.
- Getty Images Sport
Un OM ambitieux, toujours invaincu à domicile
Après avoir fait tomber Newcastle en Ligue des champions, l’OM avance avec un regain de confiance. L’équipe veut profiter de l’élan de ce succès pour consolider sa place en Ligue 1. Toulouse arrive dans une période compliquée et cherche encore un souffle nouveau. Marseille sait pourtant qu’un match peut basculer en un instant, et la pression augmente d’autant plus que le PSG aura joué plus tôt dans la journée.
Les Phocéens veulent s’appuyer sur leur forteresse : le Vélodrome n’a pas encore vu une seule défaite marseillaise en championnat cette saison. Une série qu’il faudra protéger avec détermination.
Le groupe de l’OM contre Toulouse :
Gardiens : De Lange, Rulli, Vermot
Défenseurs : Aguerd, Balerdi, Egan-Riley, Garcia, Palmieri, Pavard, Weah
Milieux : Gomes, Højbjerg, Kondogbia, Nadir, O'Riley, Vermeeren
Attaquants : Aubameyang, Greenwood, Mmadi, Paixão, Vaz