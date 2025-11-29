Le groupe de l’OM contre Toulouse : un grand retour et un forfait inattendu

Roberto De Zerbi a retenu 21 joueurs pour cette 14e journée. La grande nouvelle concerne Nayef Aguerd, de nouveau opérationnel après plusieurs semaines loin des terrains. Ce retour renforce immédiatement une défense parfois poussée dans ses retranchements.

Mais une surprise surgit dans l’autre sens : Darryl Bakola, pourtant précieux face à Newcastle mardi, ne figure pas dans le groupe. Une absence que beaucoup ne s’attendaient pas à voir au moment d’aborder une rencontre où chaque atout compte. Il rejoint ainsi la liste des joueurs indisponibles, accompagnant Amir Murillo, Hamed Junior Traoré et Amine Gouiri, toujours bloqués à l’infirmerie.