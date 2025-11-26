OM : la sortie inattendue de Pavard sur Aubameyang et Bakola après Newcastle

Le Français ne cache pas l’importance du succès, d’autant plus que la défaite polémique contre l’Atalanta Bergame (0-1) avait laissé un goût amer. Pavard l’avoue, la réaction était indispensable, et le groupe en avait pleinement conscience.

« On se devait de réagir après la défaite contre l’Atalanta (0-1). Après, je ne vais pas revenir sur le match et ce qui s'est passé mais on a perdu des points en route donc on se devait de gagner ce soir, c'est chose faite et on est très content de cela. Il y avait beaucoup d’intensité, que ce soit en première comme en deuxième période mais on a fait les efforts les uns pour les autres. On a joué un vrai match de Ligue des Champions ce soir. Maintenant, on va vite se reposer parce qu'on a un match important contre Toulouse samedi », a-t-il déclaré.

Marseille n’avait plus vraiment le droit à l’erreur dans cette cinquième journée de C1. Ce triomphe permet de garder espoir dans une course aux barrages qui s’annonçait déjà périlleuse. Pavard, lui, préfère rester concentré sur la suite immédiate : la réception de Toulouse, samedi, déjà dans un coin de sa tête.