La soirée européenne de l’Olympique de Marseille contre Newcastle (2-1) restera dans les mémoires, autant pour la victoire arrachée dans un stade en fusion que pour les déclarations franches de Benjamin Pavard. Le défenseur, qui avance doucement dans sa première saison sous les couleurs marseillaises, a offert un discours sans filtre en zone mixte. Entre une analyse lucide de la rencontre, un regard appuyé sur la prestation de Pierre-Emerick Aubameyang et un avis très affirmé sur le jeune Darryl Bakola, Pavard n’a éludé aucun sujet. Son passage face aux médias a laissé une impression forte.
OM : la sortie inattendue de Pavard sur Aubameyang et Bakola après Newcastle
- AFP
Un succès qui relance l’OM dans une ambiance électrique
Fidèle à son tempérament direct, Pavard n’a pas cherché à enjoliver le début de match compliqué de son équipe. Face à Newcastle, pour son 15ᵉ match avec l’OM, l’international français a vécu une soirée qui a commencé sous tension. Les visiteurs ont frappé les premiers, et l’OM a mis « cinq à dix minutes pour rentrer dans le match », comme l’explique le défenseur.
Le but encaissé tôt n’a pas laissé de traces profondes dans l’esprit des Olympiens, bien au contraire. Selon lui, l’équipe a rapidement repris le fil de la rencontre grâce à un « bon jeu de possession » et une intensité bien supérieure après la pause. La victoire (2-1), arrachée dans une atmosphère volcanique, a laissé Pavard animé d’une émotion forte, qu’il résume avec des mots simples : « j’en ai encore des frissons ».
Une victoire capitale pour rester en vie en Ligue des champions
Le Français ne cache pas l’importance du succès, d’autant plus que la défaite polémique contre l’Atalanta Bergame (0-1) avait laissé un goût amer. Pavard l’avoue, la réaction était indispensable, et le groupe en avait pleinement conscience.
« On se devait de réagir après la défaite contre l’Atalanta (0-1). Après, je ne vais pas revenir sur le match et ce qui s'est passé mais on a perdu des points en route donc on se devait de gagner ce soir, c'est chose faite et on est très content de cela. Il y avait beaucoup d’intensité, que ce soit en première comme en deuxième période mais on a fait les efforts les uns pour les autres. On a joué un vrai match de Ligue des Champions ce soir. Maintenant, on va vite se reposer parce qu'on a un match important contre Toulouse samedi », a-t-il déclaré.
Marseille n’avait plus vraiment le droit à l’erreur dans cette cinquième journée de C1. Ce triomphe permet de garder espoir dans une course aux barrages qui s’annonçait déjà périlleuse. Pavard, lui, préfère rester concentré sur la suite immédiate : la réception de Toulouse, samedi, déjà dans un coin de sa tête.
Pavard évoque sa période de malchance et son regain de forme
L’ancien défenseur du Bayern n’a pas évité les questions personnelles. Il traverse un passage plus fluide après plusieurs semaines délicates. Au lieu de se plaindre, il a travaillé silencieusement.
« C'est sûr que j'avais une petite période avec beaucoup de malchance. J'ai fait le dos rond et j’ai travaillé. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive dans ma carrière mais j'ai beaucoup d'expérience, je suis passé aussi par de très grands clubs donc je savais que la chance allait tourner. Elle est en train de tourner mais il ne faut pas s'enflammer. Je suis très content de ma performance mais surtout de la performance de l'équipe, c'est ça le plus important pour moi », indique le Français.
Aujourd’hui, la roue semble tourner, mais il refuse toute euphorie. Ce qui compte, selon lui, reste le rendement collectif.
Bakola, la révélation de la soirée selon Pavard
La titularisation de Darryl Bakola, seulement 17 ans, a surpris. Pourtant, le jeune joueur n’a pas tremblé. Pavard, qui l’a accompagné tout au long du match, n’a pas caché son admiration.
« C’est un jeune joueur qui a beaucoup de talent et il l’a démontré. Quand tu es titulaire en Ligue des champions à 17 ans, c’est qu’il y a de la qualité. Je ne lui ai pas forcément beaucoup parlé si ce n’est lui dire de jouer avec ses qualités et prendre du plaisir. Il a fait un gros match ce soir ». Bakola, à l’écouter, a su pleinement répondre au défi.
Aubameyang, le capitaine d’attaque selon Pavard
La dernière sortie marquante du défenseur concerne Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans). Auteur d’un doublé, le Gabonais a été au centre des débats. Pavard, lui, ne cherche pas à enjoliver ni à détourner. Il dit la vérité telle qu’il la voit. Pour Pavard, Aubameyang est bien plus qu’un simple goleador :
« Il n’a rien à prouver, à personne. Sa carrière parle pour lui, c'est un grand buteur mais aussi une super personne. On est très contents de l'avoir dans notre équipe. Il mérite ce qu’il lui arrive parce que c'est un vrai bosseur au quotidien ». Sa régularité et son attitude au quotidien forcent l’admiration du vestiaire.