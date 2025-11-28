OM - Toulouse, les grosses inquiétudes de Roberto De Zerbi

Dans son analyse d’avant-match face à la presse, Roberto De Zerbi est revenu sur le fonctionnement de son OM lorsqu’il s’agit de sortir du pressing haut. L’entraîneur a d’abord rappelé que « A Nice, je n'étais pas satisfait du jeu. Contre Newcastle, on a mieux joué, mais on peut faire mieux. » Roberto De Zerbi estime que « 80% des équipes pressent haut et fort » et insiste sur la nécessité de « maintenir l'ordre des postes… trouver les espaces… attirer la pression et jouer dans la profondeur ». Cette philosophie, qu’il qualifie d’« obsédée par les détails », reste au cœur de son modèle pour rendre l’OM plus constant.

La question de la performance au Vélodrome a ensuite occupé Roberto De Zerbi, qui a souligné une dynamique interne bien différente. Selon lui, « À domicile, on joue avec des joueurs en plus… il y a une magie différente. » Le technicien italien considère que cet environnement représente un argument majeur pour maintenir la progression collective. Mais Roberto De Zerbi tempère immédiatement cet enthousiasme, mettant en garde contre un relâchement post-Ligue des champions : « A Marseille, il faut toujours garder les yeux ouverts, ne pas s'endormir… il faut être concentré et faire un gros match demain. »