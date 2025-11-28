À la veille d’un duel crucial face à Toulouse (samedi, 21h 05), un climat d’incertitude plane autour de l’Olympique de Marseille. Les mots de Roberto De Zerbi, livrés en conférence de presse ce vendredi, dévoilent un mélange de confiance mesurée, d’alertes techniques et de préoccupations physiques. Derrière le regain de forme entrevu cette semaine se cachent pourtant des signaux que l’entraîneur appelle à ne surtout pas ignorer. Entre gestion des cadres, adaptation permanente au pressing adverse et menace de la CAN qui approche, Roberto De Zerbi laisse entrevoir un OM encore en construction.
OM - Toulouse, les grosses inquiétudes de Roberto De Zerbi
- AFP
Roberto De Zerbi révèle la force de l’OM
Dans son analyse d’avant-match face à la presse, Roberto De Zerbi est revenu sur le fonctionnement de son OM lorsqu’il s’agit de sortir du pressing haut. L’entraîneur a d’abord rappelé que « A Nice, je n'étais pas satisfait du jeu. Contre Newcastle, on a mieux joué, mais on peut faire mieux. » Roberto De Zerbi estime que « 80% des équipes pressent haut et fort » et insiste sur la nécessité de « maintenir l'ordre des postes… trouver les espaces… attirer la pression et jouer dans la profondeur ». Cette philosophie, qu’il qualifie d’« obsédée par les détails », reste au cœur de son modèle pour rendre l’OM plus constant.
La question de la performance au Vélodrome a ensuite occupé Roberto De Zerbi, qui a souligné une dynamique interne bien différente. Selon lui, « À domicile, on joue avec des joueurs en plus… il y a une magie différente. » Le technicien italien considère que cet environnement représente un argument majeur pour maintenir la progression collective. Mais Roberto De Zerbi tempère immédiatement cet enthousiasme, mettant en garde contre un relâchement post-Ligue des champions : « A Marseille, il faut toujours garder les yeux ouverts, ne pas s'endormir… il faut être concentré et faire un gros match demain. »
- AFP
De Zerbi s’inquiète pour la santé de ses joueurs
Sur la question sensible du onze-type, Roberto De Zerbi a tenu un discours transparent. L'entraîneur a affirmé : « Tous les entraîneurs ne disent pas qu'ils ont une équipe forte. Moi, je m'ouvre… Pour moi, l'équipe est forte, que ce soit De Zerbi entraîneur ou un autre. » Il reconnaît avoir « sept ou huit joueurs dans la tête », tout en expliquant avoir apporté peu de changements récemment : « Entre Nice et Newcastle, on a seulement changé Kondogbia et Hojbjerg. » Roberto De Zerbi a aussi justifié le cas Gomes : « Angel Gomes a fait un bon match à Nice, mais je sentais que ça pouvait être la journée de Bakola. »
La situation physique de Kondogbia reste l’un des dossiers majeurs évoqués par Roberto De Zerbi. L’entraîneur marseillais a livré une explication détaillée : « On ne doit plus le perdre jusqu'en février ou mars… il a besoin de continuité. » Il raconte avoir allégé la charge : « Mercredi, nous avons fait un entraînement un peu lourd pour lui et hier il a eu une demi-journée de repos. » Roberto De Zerbi décrit un processus soigneux de programmation des séances afin d’éviter toute rechute musculaire pour un élément qu’il juge « très important ».
- AFP
La CAN 2025, un casse-tête pour Roberto De Zerbi et l’OM
La dernière inquiétude révélée par Roberto De Zerbi concerne les joueurs potentiellement indisponibles pendant la période de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. L’entraîneur reconnaît : « Je ne suis sûr de rien, j'attends de savoir quelle sera la situation. » Il dit ne pas comprendre pourquoi le match du 9 décembre contre l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions serait « à risque ». Roberto De Zerbi espère toutefois pouvoir compter sur ses cadres africains : « J'espère pouvoir les utiliser, surtout Aguerd et Aubameyang. » Une prudence qui confirme un sentiment de fragilité dans la planification des prochaines semaines.
Ces incertitudes rendent le match contre Toulouse crucial dans la chronologie de la saison. Roberto De Zerbi, conscient du contexte, avance avec une vigilance assumée, rappelant que la progression du groupe dépend avant tout de la capacité à rester concentré.