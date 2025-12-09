À la veille d’un rendez-vous capital contre Manchester City en Ligue des champions, Xabi Alonso tente de stabiliser un Real Madrid secoué par les contre-performances et les tensions internes. L'entraîneur espagnol, très observé durant cette période délicate, s’efforce d’affirmer sa sérénité et son autorité malgré les rumeurs insistantes autour de son avenir et les critiques naissantes au sein du vestiaire. Sa prise de parole, pleine de certitudes affichées, arrive au moment où le club doit absolument retrouver un souffle.
La sortie inattendue de Xabi Alonso sur son avenir avant le choc contre Manchester City
Un Real Madrid sous tension avant Manchester City
Le Real Madrid traverse une période qui inquiète ses supporters comme sa direction. Deux petites victoires lors des sept derniers matchs et une nervosité visible sur le terrain soulèvent des interrogations sur la capacité de l’équipe à se relancer rapidement. Le match contre le Celta Vigo (défaite 0-2) a symbolisé ce climat électrique, avec trois exclusions pour Fran Garcia, Alvaro Carreras et Endrick, sans oublier les échanges virulents avec les arbitres. Ce contexte déjà brûlant place forcément Xabi Alonso au centre de toutes les discussions.
Certaines voix en interne murmurent que l’ancien maestro du milieu pourrait être fragilisé, voire remis en question. Pourtant, en conférence de presse, l’entraîneur ne montre aucun signe de fébrilité, comme s’il refusait de laisser la moindre brèche s’ouvrir.
Xabi Alonso affiche la solidité d’un groupe soudé
Face aux journalistes, le technicien espagnol a martelé un discours ferme pour rassurer sur l’état d’esprit collectif. Il a insisté sur la cohésion entre les joueurs et le staff.
« C'est un travail d'équipe, nous sommes tous unis. Quand on est l'entraîneur du Real Madrid, on est préparé. J'ai vraiment hâte de voir ce qui nous attend, et ça commence demain. Il faut inverser la tendance, ce qui est compréhensible. On ne pense qu'à City. Dans le football, les choses peuvent basculer très vite pour le meilleur ou pour le pire », a-t-il expliqué.
Nommé l’été dernier, l’Espagnol ne semble pas prêter attention aux spéculations sur ses éventuels successeurs. « Quand on entraîne le Real Madrid, on est préparé à toutes les situations », a-t-il rappelé en soulignant son lien régulier avec ses supérieurs, avant de préciser : « La communication est constante, nous sommes ensemble dans tout ça ».
Interrogé sur son rapport avec le vestiaire, il n’a pas hésité. « Oui », a-t-il assuré lorsqu’on lui a demandé s’il sentait toujours le soutien du groupe. Puis, dans un appel à l’unité, il a poursuivi : « On est tous ensemble, sans fissure, avec la conviction que ceci est une opportunité. On doit avoir l'énergie pour créer la connexion avec le public ».
Une mise au point ferme sur son avenir personnel
Les questions autour d’un possible rebond à Liverpool, dans un scénario de chaises musicales, ne semblent pas troubler l'ex-coach du Bayer Leverkusen.
« Pour le moment, mon endroit, c'est ici. Je suis là où je veux être, l'avenir je ne sais pas ce qui peut se passer », a-t-il affirmé. Une manière de réaffirmer sa volonté de rester concentré sur la mission actuelle et sur ce match crucial.
Enfin, il a conclu sur l’esprit nécessaire pour sortir de cette spirale négative : « Quand tu arrives au Real, la question n'est pas de changer la culture mais de s'adapter, et après il y a un processus. Chaque match, on fait des pas en avant. On est dans une situation qu'on doit affronter et avoir de l'envie et une bonne énergie pour retourner la situation ».