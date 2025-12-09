La sortie inattendue de Xabi Alonso sur son avenir avant le choc contre Manchester City

Face aux journalistes, le technicien espagnol a martelé un discours ferme pour rassurer sur l’état d’esprit collectif. Il a insisté sur la cohésion entre les joueurs et le staff.

« C'est un travail d'équipe, nous sommes tous unis. Quand on est l'entraîneur du Real Madrid, on est préparé. J'ai vraiment hâte de voir ce qui nous attend, et ça commence demain. Il faut inverser la tendance, ce qui est compréhensible. On ne pense qu'à City. Dans le football, les choses peuvent basculer très vite pour le meilleur ou pour le pire », a-t-il expliqué.

Nommé l’été dernier, l’Espagnol ne semble pas prêter attention aux spéculations sur ses éventuels successeurs. « Quand on entraîne le Real Madrid, on est préparé à toutes les situations », a-t-il rappelé en soulignant son lien régulier avec ses supérieurs, avant de préciser : « La communication est constante, nous sommes ensemble dans tout ça ».

Interrogé sur son rapport avec le vestiaire, il n’a pas hésité. « Oui », a-t-il assuré lorsqu’on lui a demandé s’il sentait toujours le soutien du groupe. Puis, dans un appel à l’unité, il a poursuivi : « On est tous ensemble, sans fissure, avec la conviction que ceci est une opportunité. On doit avoir l'énergie pour créer la connexion avec le public ».